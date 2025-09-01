La Fiscalía de Esquel trabaja con especialistas para combatir el maltrato animal

Con el objetivo de reforzar su trabajo y tender puentes con la comunidad, la Agencia de Delitos Ambientales y Maltrato Animal de Esquel se reunió con la Dra. Susana Rizzuto, especialista en manejo de equinos. El encuentro se llevó a cabo este lunes y contó con la participación de la procuradora de fiscalía Cecilia Bagnato y la técnica María Inés Vassallo.

Rizzuto, quien es profesora de Zoología en la sede Esquel de la UNPSJB y miembro de la Fundación de Equinoterapia, compartió su vasta experiencia en el cuidado y las prácticas con caballos, aportando una perspectiva técnica al equipo de la fiscalía.

Esta reunión forma parte de una serie de encuentros que la Unidad de Delitos Ambientales está llevando a cabo. La meta es clara: no solo dar a conocer las leyes que protegen el entorno y a los animales, sino también crear una red de colaboración con expertos, entidades públicas y organizaciones de la sociedad civil.

La Fiscalía continuará con estos encuentros. La difusión de estas reuniones busca generar conciencia en la comunidad sobre la protección del medio ambiente y los animales.



T.B