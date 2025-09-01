10°
Lunes 01 de Septiembre de 2025
01 de Septiembre de 2025
sociedad
Por Redacción Red43

La Fiscalía de Esquel trabaja con especialistas para combatir el maltrato animal

La Agencia de Delitos Ambientales se reunió con la Dra. Susana Rizzuto para fortalecer su trabajo y tender puentes con la comunidad.
Por Redacción Red43

Con el objetivo de reforzar su trabajo y tender puentes con la comunidad, la Agencia de Delitos Ambientales y Maltrato Animal de Esquel se reunió con la Dra. Susana Rizzuto, especialista en manejo de equinos. El encuentro se llevó a cabo este lunes y contó con la participación de la procuradora de fiscalía Cecilia Bagnato y la técnica María Inés Vassallo.

 

Rizzuto, quien es profesora de Zoología en la sede Esquel de la UNPSJB y miembro de la Fundación de Equinoterapia, compartió su vasta experiencia en el cuidado y las prácticas con caballos, aportando una perspectiva técnica al equipo de la fiscalía.

 

Esta reunión forma parte de una serie de encuentros que la Unidad de Delitos Ambientales está llevando a cabo. La meta es clara: no solo dar a conocer las leyes que protegen el entorno y a los animales, sino también crear una red de colaboración con expertos, entidades públicas y organizaciones de la sociedad civil.

 

La Fiscalía continuará con estos encuentros. La difusión de estas reuniones busca generar conciencia en la comunidad sobre la protección del medio ambiente y los animales.

T.B

 

