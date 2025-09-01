10°
10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 01 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad El Maitén
01 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Vecino de El Maitén se lleva $26 millones en el Quini 6

Gerónimo Hunko, empleado provincial de La Trochita, acertó sus números tras dos años de paciencia y celebró el gran premio junto a la comunidad y la agencia de Lotería local.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Geronimo Hunko, vecino de El Maitén, es el flamante ganador del Quini 6. El afortunado recibirá la suma de $26 millones. 

 

Matías Pelaez, Delegado de Lotería, comentó: "Estamos contentos porque un vecino se lleva un premio realmente muy importante, sumado a todos los premios que venimos entregando semana a semana". 

 

Hunko, empleado provincial de La Trochita, se mostró muy contento y agradecido con el premio, y aseguró que el dinero ya tiene destino. Además, comentó: "Hace más o menos 2 años que vengo con el mismo número". 

 

Finalmente, el agenciero Sergio Guajardo, remarcó que en la localidad se vienen entregando premios de gran magnitud: "Hicimos uno de los premios mayores del Telebingo. Hay un compromiso de trabajo con Lotería para llevar los premios a los apostadores, que es lo que nos hace a nosotros subsistir como agencia de Lotería". 

 

 

R.G. 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Un joven argentino sufrió un grave accidente en Bahamas y necesita ser trasladado a Miami
2
 "No estamos todos, falta Gladys": la comunidad educativa muestra su respaldo a la directora de la Escuela 112
3
 Triste final: un incidente de violencia impidió la finalización del partido entre Belgrano y Cruz del Sur
4
 Tormenta de Santa Rosa: fuertes lluvias, granizo y más de cien evacuados en varias provincias
5
 Vecino de El Maitén se lleva $26 millones en el Quini 6
1
 Gran operativo vial en Chubut: 58 conductores alcoholizados fueron retirados de las calles
2
 Misión cumplida: la solidaridad de Esquel hizo realidad el sueño de Zenobia
3
 Se jubiló la docente Liliana Vinay Hughes tras 30 años de trayectoria
4
 Atención: el domingo no habrá luz eléctrica en Esquel
5
 Chubut potencia la creación de un Programa de Educación Ambiental para áreas protegidas
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -