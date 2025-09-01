Vecino de El Maitén se lleva $26 millones en el Quini 6

Geronimo Hunko, vecino de El Maitén, es el flamante ganador del Quini 6. El afortunado recibirá la suma de $26 millones.

Matías Pelaez, Delegado de Lotería, comentó: "Estamos contentos porque un vecino se lleva un premio realmente muy importante, sumado a todos los premios que venimos entregando semana a semana".

Hunko, empleado provincial de La Trochita, se mostró muy contento y agradecido con el premio, y aseguró que el dinero ya tiene destino. Además, comentó: "Hace más o menos 2 años que vengo con el mismo número".

Finalmente, el agenciero Sergio Guajardo, remarcó que en la localidad se vienen entregando premios de gran magnitud: "Hicimos uno de los premios mayores del Telebingo. Hay un compromiso de trabajo con Lotería para llevar los premios a los apostadores, que es lo que nos hace a nosotros subsistir como agencia de Lotería".

R.G.