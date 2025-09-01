El Dique Florentino Ameghino tuvo su primer "Kilómetro Vertical" con podio para Luna González

En un evento que marcó su primera edición, el "Kilómetro Vertical" y el Trail del Dique Ameghino se llevaron a cabo este domingo en el Dique Florentino Ameghino.

La atleta de la Municipalidad, Luna González, tuvo una destacada actuación al quedarse con el primer puesto en la general de Damas en la categoría Kilómetro Vertical. Además, subió al podio en el Trail, logrando el segundo lugar.

En ambas competencias, Luna González fue escoltada por la reconocida corredora Karina Neipan, quien regresó a las competencias tras varios meses de inactividad.

T.B