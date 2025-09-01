10°
Lunes 01 de Septiembre de 2025
01 de Septiembre de 2025
sociedad
Por Redacción Red43

"No estamos todos, falta Gladys": la comunidad educativa muestra su respaldo a la directora de la Escuela 112

Gladys Ramírez fue suspendida de su cargo por 90 días mientras se sustancia un sumario de investigación. Se realizó un abrazo simbólico demostrando apoyo. 
La comunidad educativa de la Escuela N° 112 se movilizó para manifestar su descontento con la suspensión de la directora de la institución. En un emotivo "abrazo simbólico" al edificio escolar, padres, docentes y estudiantes rechazaron la decisión del Ministerio de Educación de Chubut de separar a la funcionaria de su cargo. Las causas de la medida no han sido informadas de manera oficial. Se realizando una investigación en base a una denuncia realizada por una familia. 

 

La medida del Ministerio de Educación generó gran indignación, y las familias mostraron su apoyo incondicional a la directora. Argumentan que se trata de una "injusticia" y destacaron el compromiso y la trayectoria de la profesional, quien, según informaron, está a poco de jubilarse. 

 

 

Acto Aniversario Suspendido

 

La comunidad de la Escuela 112 decidió suspender la celebración de su 99° aniversario, prevista para este lunes, debido a la situación actual de la directora Gladys Ramirez. A pesar de su suspensión, la directora había solicitado participar en el acto, pero el Ministerio de Educación no lo permitió. Como resultado, docentes y familias de alumnos acordaron cancelar el evento, que incluía la entrega de reconocimientos a ex alumnos y ex docentes, así como el festejo, con una gran torta aniversario y preparativos para el centenario de la institución. El dictado de clases, sin embargo, continúa con normalidad.

 

 

