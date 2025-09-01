"No estamos todos, falta Gladys": la comunidad educativa muestra su respaldo a la directora de la Escuela 112

La comunidad educativa de la Escuela N° 112 se movilizó para manifestar su descontento con la suspensión de la directora de la institución. En un emotivo "abrazo simbólico" al edificio escolar, padres, docentes y estudiantes rechazaron la decisión del Ministerio de Educación de Chubut de separar a la funcionaria de su cargo. Las causas de la medida no han sido informadas de manera oficial. Se realizando una investigación en base a una denuncia realizada por una familia.

La medida del Ministerio de Educación generó gran indignación, y las familias mostraron su apoyo incondicional a la directora. Argumentan que se trata de una "injusticia" y destacaron el compromiso y la trayectoria de la profesional, quien, según informaron, está a poco de jubilarse.

Acto Aniversario Suspendido

La comunidad de la Escuela 112 decidió suspender la celebración de su 99° aniversario, prevista para este lunes, debido a la situación actual de la directora Gladys Ramirez. A pesar de su suspensión, la directora había solicitado participar en el acto, pero el Ministerio de Educación no lo permitió. Como resultado, docentes y familias de alumnos acordaron cancelar el evento, que incluía la entrega de reconocimientos a ex alumnos y ex docentes, así como el festejo, con una gran torta aniversario y preparativos para el centenario de la institución. El dictado de clases, sin embargo, continúa con normalidad.

E.B.W.