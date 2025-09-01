Triste final: un incidente de violencia impidió la finalización del partido entre Belgrano y Cruz del Sur

Un lamentable incidente extradeportivo impidió la finalización del encuentro de fútbol por el Torneo Regional de Clubes entre Belgrano de Esquel y Cruz del Sur de Bariloche en la categoría Sub-15. El partido, disputado el domingo 31 de agosto en el sintético del Club Belgrano, fue suspendido por los árbitros tras una agresión que desencadenó corridas e intentos de agresión.

El incidente ocurrió a los 70 minutos de juego, con el marcador igualado 0 a 0. A raíz de un tiro de esquina a favor de Cruz del Sur, el futbolista Luke Martínez agredió con un golpe de puño al arquero de Belgrano, Santiago Ripa, lo que llevó a su expulsión. Mientras se retiraba, Martínez se acercó al jugador local Mateo Toro y le propinó un golpe en el rostro, provocando la reacción de otros futbolistas.

La situación fue controlada en la zona de vestuarios gracias a la intervención de los cuerpos técnicos, árbitros asistentes y algunos padres presentes. El suceso generó un mal clima que llevó a la suspensión del partido.

Este lamentable final dejó una sensación de tristeza y amargura entre ambos clubes, ya que era su primer encuentro oficial de la temporada. Ahora, el caso será evaluado por el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal, que deberá emitir una resolución rápida, ya que el partido de vuelta de la eliminatoria está programado para el domingo 7 de septiembre en San Carlos de Bariloche.



Fuente: Sur Deportivo



T.B