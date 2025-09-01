10°
10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 01 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
01 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Triste final: un incidente de violencia impidió la finalización del partido entre Belgrano y Cruz del Sur

Un lamentable incidente entre Belgrano de Esquel y Cruz del Sur de Bariloche en la categoría SUB-15 obligó a la suspensión del juego. El caso pasará al Tribunal de Disciplina del Consejo Federal.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un lamentable incidente extradeportivo impidió la finalización del encuentro de fútbol por el Torneo Regional de Clubes entre Belgrano de Esquel y Cruz del Sur de Bariloche en la categoría Sub-15. El partido, disputado el domingo 31 de agosto en el sintético del Club Belgrano, fue suspendido por los árbitros tras una agresión que desencadenó corridas e intentos de agresión.

 

El incidente ocurrió a los 70 minutos de juego, con el marcador igualado 0 a 0. A raíz de un tiro de esquina a favor de Cruz del Sur, el futbolista Luke Martínez agredió con un golpe de puño al arquero de Belgrano, Santiago Ripa, lo que llevó a su expulsión. Mientras se retiraba, Martínez se acercó al jugador local Mateo Toro y le propinó un golpe en el rostro, provocando la reacción de otros futbolistas.

 

La situación fue controlada en la zona de vestuarios gracias a la intervención de los cuerpos técnicos, árbitros asistentes y algunos padres presentes. El suceso generó un mal clima que llevó a la suspensión del partido.

 

Este lamentable final dejó una sensación de tristeza y amargura entre ambos clubes, ya que era su primer encuentro oficial de la temporada. Ahora, el caso será evaluado por el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal, que deberá emitir una resolución rápida, ya que el partido de vuelta de la eliminatoria está programado para el domingo 7 de septiembre en San Carlos de Bariloche.

Fuente: Sur Deportivo

T.B

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Un joven argentino sufrió un grave accidente en Bahamas y necesita ser trasladado a Miami
2
 "No estamos todos, falta Gladys": la comunidad educativa muestra su respaldo a la directora de la Escuela 112
3
 Triste final: un incidente de violencia impidió la finalización del partido entre Belgrano y Cruz del Sur
4
 Tormenta de Santa Rosa: fuertes lluvias, granizo y más de cien evacuados en varias provincias
5
 Vecino de El Maitén se lleva $26 millones en el Quini 6
1
 Gran operativo vial en Chubut: 58 conductores alcoholizados fueron retirados de las calles
2
 Misión cumplida: la solidaridad de Esquel hizo realidad el sueño de Zenobia
3
 Se jubiló la docente Liliana Vinay Hughes tras 30 años de trayectoria
4
 Atención: el domingo no habrá luz eléctrica en Esquel
5
 Chubut potencia la creación de un Programa de Educación Ambiental para áreas protegidas
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -