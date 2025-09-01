Un joven argentino sufrió un grave accidente en Bahamas y necesita ser trasladado a Miami

Juan Cruz Zanaboni, un joven de Temperley que cursó sus estudios en Chubut y se especializó en buceo, atravesó un accidente mientras practicaba apnea, una modalidad de buceo en la que se desciende en profundidad conteniendo la respiración, en Bahamas.

Actualmente permanece intubado en el archipiélago caribeño, pero su cuadro requiere de manera inmediata ser derivado a un centro de mayor complejidad en Miami, donde pueda ser conectado a un equipo ECMO. Este dispositivo cumple la función de corazón y pulmones artificiales, permitiendo oxigenar y bombear la sangre cuando los órganos del paciente no logran hacerlo por sí mismos.

La familia de Juan Cruz recalcó que “cada segundo cuenta” en este tipo de situaciones y lanzó un pedido solidario para recaudar fondos que permitan concretar el traslado. Compartieron un alias y los datos correspondientes para que quienes deseen colaborar puedan hacerlo.

R.G.