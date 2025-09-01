10°
Lunes 01 de Septiembre de 2025
01 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

Parte vial del lunes: todas las rutas de Chubut abiertas al tránsito

Según el último parte de Vialidad Nacional, los caminos provinciales y nacionales están transitables, aunque se recomienda circular con precaución por presencia de viento, animales sueltos y trabajos de mantenimiento.
El informe emitido este lunes 1 de septiembre a las 8 de la mañana confirmó que todas las rutas de Chubut permanecen habilitadas.

 

En el caso de la Ruta Nacional 259, en el tramo que une el empalme con la Ruta 40 y Esquel, la calzada y las banquinas se encuentran en condiciones normales, aunque se advierte la presencia de animales sueltos, viento y equipos de Vialidad Nacional trabajando.

 

En tanto, en la Ruta Nacional 259 entre Esquel y Trevelin, la calzada está en condiciones normales, aunque se aplicó sal en algunos sectores y las banquinas presentan humedad y barro. Allí también se registran animales sueltos, trabajos de bacheo y ráfagas de viento, por lo que se solicita a los conductores circular con extrema precaución.

 

 

