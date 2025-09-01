Fuerte sismo en Afganistán: más de 800 muertos y miles de heridos

Un fuerte terremoto de magnitud 6,0 sacudió el este de Afganistán el domingo a las 23:47, hora local. El epicentro fue localizado a 27 kilómetros de profundidad, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El saldo es devastador: el Ministerio del Interior confirmó este lunes que el número de víctimas fatales asciende al menos a 800, mientras que los heridos superan los 2.500. La provincia de Kunar resultó la más golpeada, con 610 fallecidos, 1.300 heridos y gran cantidad de viviendas destruidas. En Nangarhar, en tanto, se reportaron 12 muertes, 255 heridos y decenas de casas dañadas.

El portavoz del ministerio, Abdul Mateen Qani, indicó que se desplegaron equipos de seguridad, médicos y personal logístico con transporte, alimentos y asistencia integral para los damnificados.

Además, brigadas de rescate de los Ministerios de Defensa, Interior y Salud Pública llegaron al lugar del desastre y organizaron la evacuación aérea de heridos hacia el Hospital Regional de Nangarhar.

R.G.