Lunes 01 de Septiembre de 2025
01 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

Fuerte sismo en Afganistán: más de 800 muertos y miles de heridos

El terremoto de magnitud 6,0 golpeó el este del país en la noche del domingo. Las provincias de Kunar y Nangarhar fueron las más afectadas, con cientos de viviendas destruidas y brigadas de rescate trabajando contrarreloj.
Un fuerte terremoto de magnitud 6,0 sacudió el este de Afganistán el domingo a las 23:47, hora local. El epicentro fue localizado a 27 kilómetros de profundidad, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

 

El saldo es devastador: el Ministerio del Interior confirmó este lunes que el número de víctimas fatales asciende al menos a 800, mientras que los heridos superan los 2.500. La provincia de Kunar resultó la más golpeada, con 610 fallecidos, 1.300 heridos y gran cantidad de viviendas destruidas. En Nangarhar, en tanto, se reportaron 12 muertes, 255 heridos y decenas de casas dañadas.

 

El portavoz del ministerio, Abdul Mateen Qani, indicó que se desplegaron equipos de seguridad, médicos y personal logístico con transporte, alimentos y asistencia integral para los damnificados.

 

Además, brigadas de rescate de los Ministerios de Defensa, Interior y Salud Pública llegaron al lugar del desastre y organizaron la evacuación aérea de heridos hacia el Hospital Regional de Nangarhar.

 

 

