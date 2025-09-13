Desplegaron la placa por los 20 años de la Escuela 1030 y sigue la feria de libros

13 de Septiembre de 2025
En un emotivo acto junto a la comunidad, la Fundación Educativa Esquel, celebró los 20 años de la Escuela 1030 ubicada en calle Chacabuco y 25 de mayo.
En la tarde de ayer viernes desplegaron la placa conmemorativa de la institución inicial y primaria, y dieron inicio a la tercer feria de libros abierta a toda la comunidad.
Hoy sabado 13 continúan las actividades a las 14 horas. Hay varias actividades programadas para ir con los niños y pasar una linda tarde!
14hs. abuela cuenta cuentos.
15 hs. peli Lilo y Stitch.
16 hs. taller de lanas.
Dibujo
Kiosco y buffet
Sorteos
Y mucho más ... Vení por tu libro!
A beneficio de la Cooperadora Esc. 1030
SL
