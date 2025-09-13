11°
Desplegaron la placa por los 20 años de la Escuela 1030 y sigue la feria de libros

La Fundación Educativa Esquel sigue hoy con su Feria de libros con múltiples actividades abiertas a la comunidad.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En un emotivo acto junto a la comunidad, la  Fundación Educativa Esquel, celebró los 20 años de la Escuela 1030 ubicada en calle Chacabuco y 25 de mayo.

 

En la tarde de ayer viernes desplegaron la placa conmemorativa de la institución inicial y primaria, y dieron inicio a la tercer feria de libros abierta a toda la comunidad.

 

Hoy sabado 13 continúan las actividades a las 14 horas.  Hay varias actividades programadas para ir con los niños y pasar una linda tarde!

 

14hs. abuela cuenta cuentos.

 

15 hs. peli Lilo y Stitch. 

 

16 hs. taller de lanas. 

 

🫟Dibujo

 

 Kiosco y buffet

 

 Sorteos

 

Y mucho más ... Vení por tu libro! 

 

A beneficio de la Cooperadora Esc. 1030

 

SL

 

