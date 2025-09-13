Desplegaron la placa por los 20 años de la Escuela 1030 y sigue la feria de libros

En un emotivo acto junto a la comunidad, la Fundación Educativa Esquel, celebró los 20 años de la Escuela 1030 ubicada en calle Chacabuco y 25 de mayo.

En la tarde de ayer viernes desplegaron la placa conmemorativa de la institución inicial y primaria, y dieron inicio a la tercer feria de libros abierta a toda la comunidad.

Hoy sabado 13 continúan las actividades a las 14 horas. Hay varias actividades programadas para ir con los niños y pasar una linda tarde!

14hs. abuela cuenta cuentos.

15 hs. peli Lilo y Stitch.

16 hs. taller de lanas.

🫟Dibujo

Kiosco y buffet

Sorteos

Y mucho más ... Vení por tu libro!

A beneficio de la Cooperadora Esc. 1030

SL