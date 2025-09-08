11°
Por Redacción Red43

A pesar de los graves antecedentes, un tribunal libera al hombre que se atrincheró con un cuchillo en Comodoro

La defensa argumentó que la prisión preventiva era "arbitraria" y, tras un cuarto intermedio, los jueces votaron a favor de su liberación.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La mañana de este lunes, un tribunal de revisión de Comodoro Rivadavia resolvió liberar a Oscar Isaías Valdéz Carbajal, el hombre que se había atrincherado con un cuchillo frente a sus tres hijos en el barrio Juan XXIII. La decisión de los jueces Carlos Richeri y José Luis Ennis se basó en que no se justificaba el riesgo de fuga y que la prisión preventiva debía ser una medida excepcional.

 

 

 

La audiencia fue solicitada por la defensa de Valdéz Carbajal, a cargo de las defensoras públicas Juliana Fuentes y Vanesa Vera, quienes argumentaron que la prisión preventiva dictada por un juez de control el pasado sábado era "arbitraria". La defensa solicitó la inmediata libertad del imputado y propuso presentaciones semanales ante la autoridad judicial.

 

 

El fiscal Facundo Oribones se opuso firmemente a la liberación, defendiendo la prisión preventiva como una medida "fundada, razonada y proporcionada". Oribones recordó que Valdéz Carbajal, de 44 años y nacionalidad dominicana, tiene un historial violento, y en el pasado se mantuvo prófugo durante un año y medio. El fiscal también señaló que el hombre enfrenta otras causas judiciales, incluyendo una acusación por abuso sexual con una pena de hasta 20 años de prisión.

 

 

Pese a los argumentos de la fiscalía y la Asesora de Menores, Andrea Mac Garva, quien coincidió en que la prisión preventiva debía mantenerse, el tribunal de revisión votó de manera unánime a favor de la libertad de Valdéz Carbajal. La decisión se fundamentó en que no se cumplían los requisitos para sostener la medida, y el imputado podrá continuar el proceso en libertad bajo las condiciones que se establezcan.

 

 

F.P

 

