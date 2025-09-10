Milei reúne a su Gabinete y busca recomponer vínculos con los gobernadores tras la derrota electoral

En un contexto de fuerte crisis interna tras la derrota en las elecciones bonaerenses, Javier Milei volverá a presidir este miércoles una reunión de Gabinete en Casa Rosada. Será la tercera en apenas 72 horas, en la que junto a ministros y colaboradores más cercanos analizará el rumbo de la gestión y la estrategia política de las próximas semanas.

El encuentro está convocado para las 9:30 en el Salón Eva Perón y contará con la participación de figuras clave como Karina Milei, Santiago Caputo, Manuel Adorni, Martín Menem, Guillermo Francos y los ministros Bullrich, Petri, Sturzenegger, Lugones, Pettovello, Cúneo Libarona y Werthein, entre otros.

El objetivo es reforzar la coordinación política y evitar un nuevo traspié en los comicios de octubre. Milei, que hasta ahora había delegado gran parte de la campaña en su hermana Karina, decidió involucrarse más directamente y ampliar la mesa política sumando a Caputo, Bullrich y Adorni.

En paralelo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, retomó los contactos con gobernadores, pese a la resistencia de varios mandatarios provinciales. La Casa Rosada analiza distintas alternativas de negociación, que no siempre incluyen recursos económicos, sino también espacios en la estructura del Estado.

Mientras tanto, los gobernadores agrupados en Provincias Unidas (Llaryora, Pullaro, Valdés, Torres, Sadir y Vidal) preparan una demostración de fuerza el viernes en la Sociedad Rural de Río Cuarto, donde ratificarán sus reclamos de mayores fondos.

R.G.