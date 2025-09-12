Dicasur busca solucionar el atraso en los pagos con ayuda de un inversor

Los trabajadores del frigorífico Dicasur se encuentran en una situación de incertidumbre a la espera de un posible acuerdo con un socio inversor que permita el pago de los salarios adeudados y la reactivación de la empresa. Tomás Ríos, delegado del Sindicato de la Carne, expresó que la situación económica es agobiante para todos, pero la peor parte la llevan los empleados, quienes llevan varias quincenas sin cobrar.

En una audiencia reciente, se confirmó la existencia de un posible inversor interesado en el frigorífico. “Esperemos que en el transcurso de esta semana se esté dando poder arreglar con ese nuevo inversor”, comentó Ríos. El representante de los trabajadores considera este acercamiento como un avance, ya que “en esta situación las cosas no salen de la noche a la mañana”.

Ríos también mencionó que el dueño de la empresa no busca un alquiler, sino una solución para los trabajadores, y que las puertas están abiertas a cualquier interesado en invertir o adquirir el frigorífico. Además, confirmó que no hay intención de cerrar la planta, ya que se han realizado inversiones importantes con el objetivo de convertirla en un frigorífico exportador.

El congelamiento de la faena se debió a un incendio que dejó sin gas las instalaciones. Por este motivo, la empresa necesita una inversión para poder reanudar las operaciones.

Esperanza puesta en el gobierno provincial

El representante de los trabajadores expresó su frustración por la falta de respuesta del gobierno provincial. "La única esperanza que nosotros podemos llegar a tener hoy es que el gobierno de la provincia de Chubut, el señor Nacho Torres, vea la situación nuestra y dé una mano", señaló Ríos, quien ya tuvo un acercamiento con el ministro de Trabajo.

Si bien el intendente de Trevelin, Héctor Ingram, visitó la planta, Ríos cree que la municipalidad no tiene el respaldo económico para resolver una situación de esta magnitud.

Por último, hizo un llamado a los trabajadores a mantenerse unidos y a tener paciencia, ya que, aunque la situación es desesperante, la empresa busca una solución para todos. La próxima audiencia está programada para el lunes.

F.P