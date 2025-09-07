El peronismo obtuvo una victoria contundente en la provincia de Buenos Aires

El peronismo, bajo la fuerza política Fuerza Patria, ha logrado una victoria contundente en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. El gobernador Axel Kicillof se ha posicionado como el principal referente de la oposición y posible candidato a la presidencia en 2027, luego de que su estrategia de desdoblar la elección resultara exitosa.

Fuerza Patria se impuso con una ventaja de más de 13 puntos sobre La Libertad Avanza, ganando la primera, tercera, segunda, cuarta, séptima y octava sección electoral. La derrota del gobierno libertario ha generado cuestionamientos internos, especialmente dirigidos a la estrategia electoral de los hermanos Menem.

La derrota de La Libertad Avanza ha llenado de incertidumbre a la Casa Rosada y ha abierto un debate interno sobre quién asume la responsabilidad por los resultados. Los dirigentes también cuestionan la elección de candidatos con historial dudoso y la alta visibilidad de influencers con actitudes irrespetuosas, a quienes el electorado bonaerense les dio la espalda. La falta de políticas que afectaron a sectores vulnerables como jubilados y estudiantes también es señalada como un factor clave.

E.B.W.