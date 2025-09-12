11°
Viernes 12 de Septiembre de 2025
12 de Septiembre de 2025
sociedad
Por Redacción Red43

Rafael Nataine habló con los trabajadores sobre el futuro de Dicasur

El dueño de DICASUR se reunió con sus trabajadores y les explicó que está dispuesto a vender activos para pagar los sueldos atrasados, y que las negociaciones con el posible inversor están en una etapa avanzada.
Por Redacción Red43

Los trabajadores del frigorífico Dicasur deberán esperar al menos hasta la próxima semana para tener una resolución sobre el pago de los salarios adeudados. En una reunión con el personal, el dueño de la empresa, Rafael Nataine, confirmó que este fin de semana se reunirá con un posible inversor que podría destrabar la crisis económica de la firma.

 

 

Nataine expresó su intención de vender tres de las oficinas de la empresa para poder hacer frente a los pagos de los trabajadores. “Mi intención es venderlas para pagar sueldo… para que se entienda que la idea es la buena”, sostuvo el empresario. Además, aseguró que las oficinas no están embargadas, lo que facilitaría la operación.

 

 

Negociaciones y plan de acción

 

El empresario explicó que el plan de acción tiene tres pasos. En primer lugar, se reunirá este fin de semana con el posible inversor para analizar la situación. El segundo paso será una videollamada el lunes con la Secretaría de Trabajo y el sindicato para definir si hay un acuerdo. “Si está todo de acuerdo, lo hacemos venir la semana que viene”, explicó Nataine, dejando en claro que el tipo de sociedad es una de las cuestiones a negociar.

 

 

Por ultimo, Nataine enfatizó su principal objetivo: poner los sueldos al día. "Yo quiero que esto siga, que ustedes cobren el sueldo y que sigan con la búsqueda", señaló. Además, advirtió que no quiere generar falsas expectativas, pero que el inversor debe estar dispuesto a "tener una charla más profunda de la deuda de los sueldos, de los aportes, de esto y lo otro".

 

 

F.P

 

