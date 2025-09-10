11°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 10 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Trevelin
10 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Prestadores turísticos de Trevelin despiden a Juan Manuel Peralta

Emotiva despedida a Juan Manuel Peralta en Trevelin. Los prestadores turísticos destacaron su compromiso y calidez humana al frente del área de Turismo. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El sábado 6 de septiembre, en el establecimiento “Río al Límite”,  prestadores turísticos de Trevelin organizaron una despedida para Juan Manuel Peralta, en reconocimiento a su acompañamiento y compromiso con el sector durante los años en los que se desempeñó al frente del área de Turismo del Pueblo del Molino.

 

Los prestadores destacaron especialmente la cercanía de Peralta, su capacidad de escucha y el trabajo conjunto que permitió fortalecer la identidad turística de Trevelin y de toda la comarca andina.

 

En sus palabras de despedida, Peralta expresó: “ Más allá de la gestión, lo que me llevo es el cariño y la amistad de cada uno de ustedes. El turismo se hace entre todos, y lo más valioso de este camino son los lazos humanos que se construyen. Trevelin tiene algo único: su gente, que con esfuerzo y pasión hace posible que este destino brille. Siempre llevaré a este lugar en mi corazón”.

 

La jornada concluyó con un brindis, donde se reafirmó el compromiso de Peralta de seguir colaborando con el turismo de Trevelin.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Empleados de Dicasur denuncian que iban al frigorífico "a hacer nada"
2
 Esquel: el exdiputado Igón compensará al hospital y no irá a juicio
3
 Tenía salidas transitorias, se fugó, estuvo 228 días prófugo y volvió a matar 10 años después
4
 Dicasur: "Nos vamos sin una respuesta concreta"
5
 Colisión en Trevelin deja dos autos con daños importantes
1
 Ana Clara Romero: "Hay que pelear para que a Chubut se le dé lo que merece"
2
 Esquel: La Liga Independiente tendrá su primera cancha de césped sintético
3
 La gestión municipal apuesta por el turismo deportivo en la ciudad
4
 El peronismo obtuvo una victoria contundente en la provincia de Buenos Aires
5
 Prestadores turísticos de Trevelin despiden a Juan Manuel Peralta
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -