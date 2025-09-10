Prestadores turísticos de Trevelin despiden a Juan Manuel Peralta

El sábado 6 de septiembre, en el establecimiento “Río al Límite”, prestadores turísticos de Trevelin organizaron una despedida para Juan Manuel Peralta, en reconocimiento a su acompañamiento y compromiso con el sector durante los años en los que se desempeñó al frente del área de Turismo del Pueblo del Molino.

Los prestadores destacaron especialmente la cercanía de Peralta, su capacidad de escucha y el trabajo conjunto que permitió fortalecer la identidad turística de Trevelin y de toda la comarca andina.

En sus palabras de despedida, Peralta expresó: “ Más allá de la gestión, lo que me llevo es el cariño y la amistad de cada uno de ustedes. El turismo se hace entre todos, y lo más valioso de este camino son los lazos humanos que se construyen. Trevelin tiene algo único: su gente, que con esfuerzo y pasión hace posible que este destino brille. Siempre llevaré a este lugar en mi corazón”.

La jornada concluyó con un brindis, donde se reafirmó el compromiso de Peralta de seguir colaborando con el turismo de Trevelin.

