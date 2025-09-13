Chubut impulsa el desarrollo sostenible con energías renovables en Punta Tombo

La gestión del gobernador Ignacio “Nacho” Torres, a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, continúa avanzando en un programa estratégico de energías limpias que busca diversificar la matriz energética provincial, promover tecnologías renovables y aprovechar de manera responsable los recursos naturales, con el acompañamiento del sistema científico y tecnológico.

En este sentido, y por intermedio del Programa de Energías Limpias para Hogares y Comunidades Vulnerables PELHCOV (antes PERMER), se concretó la instalación de doce sistemas solares fotovoltaicos en Punta Tombo, un área protegida de gran valor ecológico y turístico, que hasta ahora dependía del uso de combustibles fósiles para abastecerse de energía.

La obra, realizada en un entorno de gran valor ambiental y de acceso restringido, representó un desafío logístico que implicó el traslado de paneles y baterías hasta la reserva y su instalación en condiciones climáticas adversas.

Gracias al trabajo conjunto de ingenieros, guardafaunas y personal de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, hoy la reserva cuenta con un suministro estable de energía limpia, que beneficiará tanto a los equipos de conservación como a los miles de visitantes que cada año llegan a conocer a los pingüinos de Magallanes.

Impacto positivo en la conservación

Con esta iniciativa se abandona el uso de combustibles fósiles en la reserva de Punta Tombo, reduciendo significativamente las emisiones de CO₂ y minimizando la huella ambiental. Además, se demuestra que las energías renovables son la mejor alternativa para garantizar la preservación de nuestras áreas naturales sin resignar seguridad ni confort para guardafaunas y turistas.

Desde la cartera de Ciencia y Tecnología se brinda acompañamiento técnico y estratégico a este tipo de proyectos, promoviendo soluciones energéticas adaptadas a las características del territorio, fortaleciendo la investigación aplicada y transfiriendo conocimiento al sector productivo y social.

Energías limpias y empleo local

La puesta en marcha de estos sistemas fotovoltaicos también contribuye a la generación de empleo calificado y a la valorización del conocimiento local, fomentando un modelo de desarrollo sustentable que integra ciencia, tecnología y territorio.

La gestión del gobernador Ignacio "Nacho" Torres reafirma así su compromiso con una provincia más sustentable, moderna y equitativa, donde la innovación y el cuidado del ambiente van de la mano.

Con la inauguración de esta obra en Punta Tombo, la transición energética de la provincia se vincula directamente con la conservación de uno de los patrimonios naturales más emblemáticos de la Patagonia.