“Voces de Esquel”: el nuevo streaming que nace de los talleres municipales

Marco Tonizzo, productor de radio, dicta desde los TAMFI TAMFOC el "Taller de streaming" los días viernes de 18:45 a 20:30 en la Biblioteca Popular Tolkeyen, y está enfocada en el streaming en vivo, con producción audiovisual, entrevistas y conducción en cámara y micrófono.

Luego de enfocarse a comienzo de año en los podcast, Tonizzo propuso ir un paso más allá con lo que es producción en vivo: “contar historias, salir al aire y armar un canal de streaming que estará emitiendo los viernes desde distintos lugares con entrevistas y música en vivo”.

En la Biblioteca Tolkeyen hicieron una primera edición que ya se puede ver online, y el viernes 26 de septiembre será el primer streaming desde La Casa del Piano desde las 19 horas.

De la propuesta participan tanto jóvenes como adultos, como el caso de Norma que es docente jubilada y se acercó para descubrir de que se trata, atraída por la locución y las nuevas herramientas.

Para seguir las producciones pueden entrar al canal de Youtube “Voces de Esquel”

https://youtu.be/xGRRNx6OJjY?si=PROlFaF8g5gABOJV&t=72