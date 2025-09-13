El Intendente de Gualjaina marcó el apoyo al candidato a Diputado Nacional Juan Pablo Luque

El candidato a Diputado Nacional, Juan Pablo Luque, fue recibido por el Intendente Marcelo Limarieri y coincidieron en la necesidad de trabajar a favor de la comunidad, teniendo en cuenta las políticas nacionales del gobierno de Javier Milei, la falta de trabajo y recursos a sectores productivos, jubilados, discapacidad, salud en diferentes niveles.

Junto a vecinos de Gualjaina, la visita de Luque, junto al candidato suplente a la diputación nacional Juan Manuel Peralta, además de la Diputada provincial Norma Arbilla, acompañados por los representantes locales.

Limarieri señaló que “nuestra comunidad está sufriendo las consecuencias de un gobierno nacional, que ha decidido dejar de lado a la gente. Yo tengo sensibilidad social y debo estar junto a quiénes me han traído a esta posibilidad de ser Intendente".

SL