El Registro Civil Móvil llega a Puerto Madryn y Dolavon

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Gobierno y la Dirección General del Registro Civil y Capacidad de las Personas, informa que la unidad móvil de documentación continuará su recorrido durante el mes de septiembre en las localidades de Puerto Madryn y Dolavon, acercando a los vecinos la posibilidad de realizar trámites de manera ágil y cercana.

El martes 16 de septiembre, la atención será en la Asociación Vecinal del barrio Fontana, ubicada en Buenos Aires Nº 676 de Puerto Madryn, de 9 a 17 horas.

En tanto, el miércoles 17 de septiembre, la unidad se trasladará a Dolavon, donde se instalará en la Escuela Nº 101, situada en Rivadavia Nº 251, en el mismo horario de 9 a 17 horas.

Durante estas jornadas se podrán realizar trámites vinculados al Documento Nacional de Identidad (DNI) y al Pasaporte argentino.

Esta iniciativa se enmarca en las políticas impulsadas por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres para garantizar un Estado presente y cercano, que facilite el acceso de todos los ciudadanos a los servicios de documentación.

