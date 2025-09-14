Luego de 10 años el Gobierno Provincial lleva el Telebingo Chubutense a 28 de Julio

Continuando con las políticas impulsadas por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres, vinculadas a acompañar las actividades sociales, culturales y educativas de los municipios de la provincia, Lotería del Chubut anunció que, como parte de las celebraciones por la segunda edición de la Fiesta del Novillito, el tradicional Telebingo Chubutense llegará a la localidad de 28 de Julio el próximo 1° de noviembre.

En la presentación del evento, que marcará la vuelta de un sorteo a la localidad luego de 10 una década, estuvieron el presidente del Instituto de Asistencia Social (IAS) y Lotería del Chubut, Ramiro Ibarra; el gerente general del organismo, Daniel Cambón Rubí y el intendente de 28 de Julio, Luka Jones.

Ibarra invitó a todo el público y familias de la región a participar de esta segunda edición de “Fiesta del Novillito” y destacó la importancia de llegar con el Telebingo Chubutense a una localidad que “hace diez años no recibía este tipo de impulso que implica nuestro juego insignia”.

Por su parte, el intendente anfitrión celebró el trabajo en conjunto entre Provincia, y el municipio: “tener al Telebingo después de una década es muy importante para nosotros, este tipo de eventos cambia mucho la realidad de nuestros pueblos, nos trae turismo a la localidad y una salida económica a cada uno de los feriantes y gastronómicos que siempre acompañan este tipo de actividades”.

Durante la conferencia, realizada en Rawson, ambos adelantaron que habrá una interesante grilla de artistas, y Jones destacó que también se realizarán “muchas propuestas para toda la familia de arraigo a la actividad agrícola ganadera y de ese tipo de trabajos”.

Por último, Jones recordó que en la primera edición de la “Fiesta del Novillito”, que tuvo lugar el pasado año, participaron más de 11.000 personas, en una población que no supera los 1.000 habitantes, demostrando así que se trata de una fiesta muy esperada.

R.G.