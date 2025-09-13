Delfina González y Martín León ganaron en la Carrera Nocturna “EPJA-ECE Running 2025”

La noche estuvo linda para correr. En verdad aunque esté lloviendo, los esquelenses siempre salen a correr. Y como todos los años, se llevó a cabo un éxito la 7° edición de la Carrera Nocturna EPJA-ECE Running, organizada por la Escuela Provincial N° 7714 EPJA-ECE de Esquel.
Este encuentro deportivo, que ya es un clásico anual de la institución, reunió a estudiantes, familias y corredores de la comunidad en una noche marcada por el esfuerzo, la alegría y el compañerismo.
La competencia incluyó las distancias 3.5K recreativo y 12K competitivo, tanto en categorías individuales como en parejas.
En la distancia de los 12km la victoria quedó en poder de Delfina González (por el lado de las mujeres) y de Martin León por el lado de los varones.
La Escuela Provincial N° 7714 EPJA-ECE agradece a todos los participantes, familias y colaboradores que hicieron posible este encuentro deportivo, que año tras año se consolida como una celebración del esfuerzo, la amistad y el espíritu comunitario (fuente informativa y fotos: Daniel Tobisz, director de la Escuela 7714 EPJA-ECE).
LAS PRINCIPALES POSICIONES
CATEGORÍA RECREATIVO – 3.5K
Femenino
1° Ulloga Gisella – 18min. 10seg.
2° Henyne Agostina – 19min. 04seg.
3° Vargas Danila – 19min. 46seg.
Masculino
1° Bruzezze Joaquín – 15min. 17seg.
2° Corbalán Darío – 15min. 17seg.
3° Figueroa Ayun – 15min. 17seg.
CATEGORÍA 12K PRO
Femenino
1° González Delfina – 1hs. 06min. 08seg.
2° Celi Danara – 1hs. 06min. 22seg.
3° Tranamil Analía – 1hs. 10min. 10seg
Masculino
1° Martín León – 41min. 01seg.
2° Martín Kevin – 41min. 19seg.
3° Colinecul Isaías – 44min. 21seg.
CATEGORÍA 12K PAREJAS
Masculino
1° Peláez/Nahuelquir – 49min. 17seg.
2° Martínez/Moreira – 52min. 16seg.
3° Napal/López – 53min. 07seg.
Femenino
1° Currumán/Ramírez – 59min. 33seg.
2° Muñoz/Millatruz – 1hs. 01min. 14seg.
3° Colilaf/Roa – 1hs. 03min. 46seg.
Mixto
1° Napal/Colman – 1hs. 02min. 41seg.
2° García/Peláez – 1hs. 03min. 22seg.
3° Estuardo/Benavente – 1hs. 08min. 36seg