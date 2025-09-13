11°
Sabado 13 de Septiembre de 2025
13 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

Delfina González y Martín León ganaron en la Carrera Nocturna “EPJA-ECE Running 2025”

Lo hicieron en la distancia de los 12km. Se corrió la 7° edición
Por Redacción Red43

La noche estuvo linda para correr. En verdad aunque esté lloviendo, los esquelenses siempre salen a correr. Y como todos los años, se llevó a cabo un éxito la 7° edición de la Carrera Nocturna EPJA-ECE Running, organizada por la Escuela Provincial N° 7714 EPJA-ECE de Esquel.

 

Este encuentro deportivo, que ya es un clásico anual de la institución, reunió a estudiantes, familias y corredores de la comunidad en una noche marcada por el esfuerzo, la alegría y el compañerismo.

 

La competencia incluyó las distancias 3.5K recreativo y 12K competitivo, tanto en categorías individuales como en parejas.

 

 

En la distancia de los 12km la victoria quedó en poder de Delfina González (por el lado de las mujeres) y de Martin León por el lado de los varones.

 

La Escuela Provincial N° 7714 EPJA-ECE agradece a todos los participantes, familias y colaboradores que hicieron posible este encuentro deportivo, que año tras año se consolida como una celebración del esfuerzo, la amistad y el espíritu comunitario (fuente informativa y fotos: Daniel Tobisz, director de la Escuela 7714 EPJA-ECE).

 

 

LAS PRINCIPALES POSICIONES

 

CATEGORÍA RECREATIVO – 3.5K

 

Femenino

 

1° Ulloga Gisella – 18min. 10seg.

 

2° Henyne Agostina – 19min. 04seg.

 

3° Vargas Danila – 19min. 46seg.

 

 

Masculino

 

1° Bruzezze Joaquín – 15min. 17seg.

 

2° Corbalán Darío – 15min. 17seg.

 

3° Figueroa Ayun – 15min. 17seg.

 

 

CATEGORÍA 12K PRO

 

Femenino

 

1° González Delfina – 1hs. 06min. 08seg.

 

2° Celi Danara – 1hs. 06min. 22seg.

 

3° Tranamil Analía – 1hs. 10min. 10seg

 

 

Masculino

 

1° Martín León – 41min. 01seg.

 

2° Martín Kevin – 41min. 19seg.

 

3° Colinecul Isaías – 44min. 21seg.

 

 

CATEGORÍA 12K PAREJAS

 

Masculino

 

1° Peláez/Nahuelquir – 49min. 17seg.

 

2° Martínez/Moreira – 52min. 16seg.

 

3° Napal/López – 53min. 07seg.

 

 

Femenino

 

1° Currumán/Ramírez – 59min. 33seg.

 

2° Muñoz/Millatruz – 1hs. 01min. 14seg.

 

3° Colilaf/Roa – 1hs. 03min. 46seg.

 

 

Mixto

 

1° Napal/Colman – 1hs. 02min. 41seg.

 

2° García/Peláez – 1hs. 03min. 22seg.

 

3° Estuardo/Benavente – 1hs. 08min. 36seg

 

