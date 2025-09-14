12°
Alberto Cleri y Javier Tureo abrieron la jornada de la Divisional de Honor

Fueron los árbitros del primer partido que se jugó en el Gimnasio Municipal de Esquel
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

(Por Carlos “el Chavo” Ortiz). - Alberto Cleri, de la Asociación Rojinegra y Javier Tureo de la AFE fueron los árbitros que abrieron la jornada deportiva este domingo en el Gimnasio Municipal de Esquel donde, por la Zon A, MyL de Comodoro Rivadavia derrotó por 4 a 1 a Atlético Neuquén de Paraná.

 

Sin lugar a dudas qué, para estos árbitros, este encuentro quedará en el recuerdo para siempre porque dirigieron un partido de la máxima categoría a nivel nacional. Y encima fue el primero, el que abrió el torneo nacional.

 

Al momento de la redacción de esta nota se jugaron un total de seis partidos, divididos en las tres sedes: Gimnasio Municipal de Esquel, SUM de la Escuela 112 y el Gimnasio Municipal “Eduardo Bjerring” de Trevelin.

 

Sin dudas el que tiró toda la chapa de candidato ha sido Jockey Club de Mendoza que le ganó por 8 a 2 a El Pilar. Este partido también correspondió a la Zona A, es decir que MyL y Jockey Club arrancaron en punta.

 

 

Otros resultados del arranque de la primera fecha, En el Polideportivo de Trevelin, por la Magu Futsal venció por 2 a 0 a Zona Sur (zona F), en tanto igualaron 3 a 3 los equipos de Banco Santa Fe ante San Rafael Tenis Club (partido jugado en el Gimnasio de la Escuela 112, por la zona E ).

 

Por su parte, Andes Talleres le ganó a La Roller de Caleta Olivia por 4 a 1 (Zona E) y Regatas de Mendoza superó a Halcones de Comodoro Rivadavia por 3 a 0 (Zona F).

 

Señalemos que hoy a las 20 horas se presentará en el Gimnasio Municipal de Esquel el Club Social y Deportivo Del Campo donde se medirá frente a Tercer Tiempo, en tanto a continuación será el momento de salir a la cancha por parte de Transporte Wenú quien jugará ante Pingüino.

 

El otro equipo de la zona, Transporte Espósito, jugará a las 22 horas en el Gimnasio “Eduardo Bjerring” de Trevelin frente a Maranatha de Trelew (equipo que reemplazó a Schneider de Sarmiento).

 

