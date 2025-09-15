Cielo variable y frío en Esquel este lunes

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este lunes 15 en Esquel una jornada fresca, con temperaturas que oscilarán entre los 0 °C de mínima y los 15 °C de máxima.

La mañana se presentará mayormente despejada, con un clima frío y presencia de heladas en sectores bajos. A medida que avance el día, la nubosidad irá en aumento y durante la tarde-noche se incrementará la probabilidad de precipitaciones, que podrían ubicarse entre un 40% y un 70%.

En cuanto al viento, se espera que sople de intensidad moderada, con ráfagas que podrían alcanzar entre 32 y 41 km/h durante la tarde, disminuyendo levemente hacia la noche.

La sensación térmica será baja en las primeras horas de la mañana y volverá a descender una vez que caiga el sol.

R.G.