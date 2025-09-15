13°
12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 15 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 clima #Esquel
15 de Septiembre de 2025
clima |
Por Redacción Red43

Cielo variable y frío en Esquel este lunes

Según los datos aportados por el Servicio Meteorológico Nacional, la ciudad cordillerana tendrá una jornada con mínima de 0° y máxima de 15°.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este lunes 15 en Esquel una jornada fresca, con temperaturas que oscilarán entre los 0 °C de mínima y los 15 °C de máxima.

 

La mañana se presentará mayormente despejada, con un clima frío y presencia de heladas en sectores bajos. A medida que avance el día, la nubosidad irá en aumento y durante la tarde-noche se incrementará la probabilidad de precipitaciones, que podrían ubicarse entre un 40% y un 70%.

 

En cuanto al viento, se espera que sople de intensidad moderada, con ráfagas que podrían alcanzar entre 32 y 41 km/h durante la tarde, disminuyendo levemente hacia la noche.

 

La sensación térmica será baja en las primeras horas de la mañana y volverá a descender una vez que caiga el sol.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Alerta amarilla por lluvias intensas en la cordillera de Chubut
2
 Detuvieron a tres personas por el robo de un celular y una caja registradora
3
 Escándalo PAMI: revelan contratos con pagos anticipados del 3%
4
 Tragedia en México: explosión de pipa deja 13 muertos y decenas de heridos
5
 El gol de taco de Enzo San Martín le salvó la noche a Wenú
1
 La escuela Awkache lleva 20 niños a la competencia de pista de Tartan en Comodoro Rivadavia
2
 Prestadores turísticos de Trevelin despiden a Juan Manuel Peralta
3
 A pesar de los graves antecedentes, un tribunal libera al hombre que se atrincheró con un cuchillo en Comodoro
4
 Milei reúne a su Gabinete y busca recomponer vínculos con los gobernadores tras la derrota electoral
5
 En la oscuridad, acurrucado y con frío: así encontró la policía a un preso que se había fugado
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Clima
clima |
Por Red43 -
clima |
Por Red43 -