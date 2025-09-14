Alerta amarilla por lluvias intensas en la cordillera de Chubut

La Subsecretaría de Protección Ciudadana, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, informó que el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por lluvias que regirá desde la noche del lunes 15 hasta la madrugada del martes 16 de septiembre.

Las áreas alcanzadas son la cordillera de Cushamen, cordillera de Futaleufú, cordillera de Languiñeo y cordillera de Tehuelches, donde se prevén lluvias persistentes con acumulados de entre 30 y 50 milímetros. En algunos puntos los valores podrían ser superiores.

Además, en las zonas más altas no se descarta la posibilidad de precipitaciones en forma de lluvia y nieve mezcladas.

Ante cualquier emergencia, la comunidad puede comunicarse con Protección Ciudadana al 0800-666-2447.

R.G.