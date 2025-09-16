13°
Martes 16 de Septiembre de 2025
16 de Septiembre de 2025
Regresan las aves migratorias y el Parque organiza salidas guiadas

El Parque Nacional Lago Puelo organiza dos salidas guiadas de observación de aves este domingo 21 de septiembre, para adultos y niños, con inscripción previa y cupos limitados.
Con la llegada de la primavera, el Parque Nacional Lago Puelo da la bienvenida a uno de los espectáculos naturales más esperados del año: el regreso de las aves migratorias a la Patagonia. Para celebrarlo, este domingo 21 de septiembre, se realizarán dos salidas de observación de aves, una para adultos por la mañana y otra para niñas y niños por la tarde.

 

La actividad invita a la comunidad y a visitantes a disfrutar de los colores, cantos y comportamientos de las especies que vuelven a poblar los cielos y bosques de la Comarca. Además, busca generar conciencia sobre el rol ecológico que cumplen estas aves en el equilibrio del ecosistema.

 

Aves migratorias: guardianas del bosque y símbolo de primavera

 

Cada año, con el aumento de las temperaturas, numerosas especies de aves migratorias retornan a la región andino-patagónica para anidar, reproducirse y alimentar a sus crías. Su presencia embellece el entorno con sonidos y colores, pero también desempeñan funciones como la polinización, la dispersión de semillas y el control biológico de insectos.

 

 

Actividades para adultos y niños este domingo 21 de septiembre

 

El Parque Nacional organizó dos salidas guiadas de observación de aves, con cupos limitados y previa inscripción. Las actividades son gratuitas, con nivel de caminata fácil y duración aproximada de dos horas.

 

Salida para adultos

 

  • Horario: Domingo 21 de septiembre a las 10 hs

     

  • Punto de encuentro: Centro de visitantes del Parque Nacional Lago Puelo

     

  • Inscripción previa: Julián (2944 800 565)

     

  • Recomendaciones: Llevar ropa cómoda, colores neutros, binoculares y guías de aves si se tiene.

     

  • Suspensión: Se cancela en caso de lluvia o llovizna.

     

Salida para niñas y niños (5 a 14 años, acompañados por adulto)

 

  • Horario: Domingo 21 de septiembre a las 14 hs

     

  • Punto de encuentro: Centro de visitantes del Parque

     

  • Inscripción previa: Julián (2944 800 565)

     

  • Recomendaciones: Ropa cómoda, colores amigables con el bosque, binoculares si se dispone.

     

 

O.P

 

