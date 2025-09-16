Lago Puelo ahora tiene su Cámara de Turismo: ¿Quiénes la conforman?

El intendente Iván Fernández recibió oficialmente a la recientemente conformada Cámara de Turismo de Lago Puelo (CamTur), que ya cuenta con personería jurídica y comisión directiva.
El encuentro se realizó junto al Secretario de Turismo, Sebastián Oliva, y los representantes de la nueva entidad. Fernández destacó la importancia de contar con una cámara activa y legalmente constituida:
"Para nosotros como gobierno local, es importante que la cámara de turismo esté en funcionamiento para trabajar en conjunto las políticas y los lineamientos turísticos a largo plazo, como también en lo cercano, de cara a la próxima temporada turística 2026."
Trabajo conjunto y objetivos a largo plazo
El jefe comunal valoró la oportunidad de coordinar acciones con un sector privado organizado:
"Definir las estrategias de difusión, la participación en ferias o eventos turísticos relevantes con otros destinos importantes a nivel país, entre otras cosas, pero no hacerlo solos desde el municipio, y unir fuerzas con una cámara activa, es muy beneficioso para todos, principalmente para Lago Puelo, nuestro destino", subrayó.
Presentación oficial: este miércoles 17 en el Parque Nacional Lago Puelo
La presentación oficial de CamTur Lago Puelo será este miércoles 17 de septiembre a las 12 hs en el Salón de la Independencia del Parque Nacional Lago Puelo. El evento será abierto al público y contará con la presencia de autoridades municipales, referentes turísticos, prestadores y medios locales.
Comisión directiva de CamTur Lago Puelo
La cámara cuenta con una comisión directiva conformada por:
Presidenta: Antonella Brozzoni
Vicepresidente: Alberto Boyer
Secretario: Diego Perata
Tesorera: Zulma Crespo
1º Vocal: Iván Montero
2º Vocal: Andrés Sartison
-
3º Vocal: Guillermo Maldonado
1º Vocal Suplente: Martín Emanuel Pérez
2º Vocal Suplente: Benjamín Di Salvo
3º Vocal Suplente: Yoav Pollak
Órgano de Fiscalización
Titular: Javier Iturriaga
Suplente: Mariana del Valle Marino
