Lago Puelo ahora tiene su Cámara de Turismo: ¿Quiénes la conforman?

El intendente Iván Fernández recibió oficialmente a la recientemente conformada Cámara de Turismo de Lago Puelo (CamTur), que ya cuenta con personería jurídica y comisión directiva.

El encuentro se realizó junto al Secretario de Turismo, Sebastián Oliva, y los representantes de la nueva entidad. Fernández destacó la importancia de contar con una cámara activa y legalmente constituida:

"Para nosotros como gobierno local, es importante que la cámara de turismo esté en funcionamiento para trabajar en conjunto las políticas y los lineamientos turísticos a largo plazo, como también en lo cercano, de cara a la próxima temporada turística 2026."

Trabajo conjunto y objetivos a largo plazo

El jefe comunal valoró la oportunidad de coordinar acciones con un sector privado organizado:

"Definir las estrategias de difusión, la participación en ferias o eventos turísticos relevantes con otros destinos importantes a nivel país, entre otras cosas, pero no hacerlo solos desde el municipio, y unir fuerzas con una cámara activa, es muy beneficioso para todos, principalmente para Lago Puelo, nuestro destino", subrayó.

Presentación oficial: este miércoles 17 en el Parque Nacional Lago Puelo

La presentación oficial de CamTur Lago Puelo será este miércoles 17 de septiembre a las 12 hs en el Salón de la Independencia del Parque Nacional Lago Puelo. El evento será abierto al público y contará con la presencia de autoridades municipales, referentes turísticos, prestadores y medios locales.

Comisión directiva de CamTur Lago Puelo

La cámara cuenta con una comisión directiva conformada por:

Presidenta : Antonella Brozzoni

Vicepresidente : Alberto Boyer

Secretario : Diego Perata

Tesorera : Zulma Crespo

1º Vocal : Iván Montero

2º Vocal : Andrés Sartison

3º Vocal : Guillermo Maldonado

1º Vocal Suplente : Martín Emanuel Pérez

2º Vocal Suplente : Benjamín Di Salvo

3º Vocal Suplente: Yoav Pollak

Órgano de Fiscalización

Titular : Javier Iturriaga

Suplente: Mariana del Valle Marino

O.P.