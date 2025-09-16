14°
Comarca Andina, Argentina
Martes 16 de Septiembre de 2025
16 de Septiembre de 2025
Lago Puelo ahora tiene su Cámara de Turismo: ¿Quiénes la conforman?

El intendente Iván Fernández recibió a la nueva Cámara de Turismo de Lago Puelo, que ya cuenta con personería jurídica. La presentación oficial de CamTur será este miércoles 17 en el Parque Nacional.
Por Redacción Red43

El intendente Iván Fernández recibió oficialmente a la recientemente conformada Cámara de Turismo de Lago Puelo (CamTur), que ya cuenta con personería jurídica y comisión directiva.

 

El encuentro se realizó junto al Secretario de Turismo, Sebastián Oliva, y los representantes de la nueva entidad. Fernández destacó la importancia de contar con una cámara activa y legalmente constituida:

 

"Para nosotros como gobierno local, es importante que la cámara de turismo esté en funcionamiento para trabajar en conjunto las políticas y los lineamientos turísticos a largo plazo, como también en lo cercano, de cara a la próxima temporada turística 2026."

 

 

Trabajo conjunto y objetivos a largo plazo

 

El jefe comunal valoró la oportunidad de coordinar acciones con un sector privado organizado:

 

"Definir las estrategias de difusión, la participación en ferias o eventos turísticos relevantes con otros destinos importantes a nivel país, entre otras cosas, pero no hacerlo solos desde el municipio, y unir fuerzas con una cámara activa, es muy beneficioso para todos, principalmente para Lago Puelo, nuestro destino", subrayó.

 

 

 

 

Presentación oficial: este miércoles 17 en el Parque Nacional Lago Puelo

 

La presentación oficial de CamTur Lago Puelo será este miércoles 17 de septiembre a las 12 hs en el Salón de la Independencia del Parque Nacional Lago Puelo. El evento será abierto al público y contará con la presencia de autoridades municipales, referentes turísticos, prestadores y medios locales.

 

 

Comisión directiva de CamTur Lago Puelo

 

La cámara cuenta con una comisión directiva conformada por:

 

  • Presidenta: Antonella Brozzoni

     

  • Vicepresidente: Alberto Boyer

     

  • Secretario: Diego Perata

     

  • Tesorera: Zulma Crespo

     

  • 1º Vocal: Iván Montero

     

  • 2º Vocal: Andrés Sartison

     

  • 3º Vocal: Guillermo Maldonado

     

  • 1º Vocal Suplente: Martín Emanuel Pérez

     

  • 2º Vocal Suplente: Benjamín Di Salvo

     

  • 3º Vocal Suplente: Yoav Pollak

     

Órgano de Fiscalización

 

  • Titular: Javier Iturriaga

     

  • Suplente: Mariana del Valle Marino

     

 

 

O.P.

 

