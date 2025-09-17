Como en “El secreto de sus ojos”, la pasión por el fútbol lo traicionó y terminó preso

Walter Jaramillo (22) fue detenido el domingo en el estadio del Club Social y Deportivo Madryn, mientras presenciaba el encuentro en el que el local venció a Alvarado en la búsqueda del ascenso a Primera División. Según informó el área de prensa del Ministerio Público Fiscal el hombre se encontraba en las tribunas acompañado por su ex pareja, a pesar de tener una prohibición de acercamiento.

La medida había sido dispuesta por el Juzgado de Familia en julio y era controlada mediante una tobillera dual, un dispositivo electrónico que emite alertas cuando la persona se aproxima a la víctima protegida. Paralelamente, Jaramillo enfrenta en sede penal una investigación por violencia de género y amenazas contra la misma mujer.

El martes se realizó la audiencia de control de detención. En ese marco, y a partir de la acusación rápida formulada por las fiscales Ivana Berazategui y María Eugenia Vottero, se llevó adelante un procedimiento de juicio abreviado, que fue homologado por la jueza María Alejandra Hernández.

Mediante ese acuerdo, Jaramillo fue condenado a seis meses de prisión de cumplimiento efectivo. Además, al registrarse una condena previa con una pena en suspenso de dos años y seis meses, la acumulación determinaría que deberá cumplir tres años de prisión efectiva.