Por Redacción Red43

Como en “El secreto de sus ojos”, la pasión por el fútbol lo traicionó y terminó preso

Fue en la cancha de Deportivo Madryn. Lo encontraron junto a su expareja cuando tenía prohibición de acercamiento por violencia de género. La tobillera electrónica también lo delató
Por Redacción Red43

Walter Jaramillo (22) fue detenido el domingo en el estadio del Club Social y Deportivo Madryn, mientras presenciaba el encuentro en el que el local venció a Alvarado en la búsqueda del ascenso a Primera División. Según informó el área de prensa del Ministerio Público Fiscal el hombre se encontraba en las tribunas acompañado por su ex pareja, a pesar de tener una prohibición de acercamiento.

 

La medida había sido dispuesta por el Juzgado de Familia en julio y era controlada mediante una tobillera dual, un dispositivo electrónico que emite alertas cuando la persona se aproxima a la víctima protegida. Paralelamente, Jaramillo enfrenta en sede penal una investigación por violencia de género y amenazas contra la misma mujer.

 

El martes se realizó la audiencia de control de detención. En ese marco, y a partir de la acusación rápida formulada por las fiscales Ivana Berazategui y María Eugenia Vottero, se llevó adelante un procedimiento de juicio abreviado, que fue homologado por la jueza María Alejandra Hernández.

 

Mediante ese acuerdo, Jaramillo fue condenado a seis meses de prisión de cumplimiento efectivo. Además, al registrarse una condena previa con una pena en suspenso de dos años y seis meses, la acumulación determinaría que deberá cumplir tres años de prisión efectiva.

 

 

