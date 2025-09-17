NEXT responde al municipio

Next difundió una nueva carta abierta en respuesta al comunicado emitido por el intendente Matías Taccetta referido a la polémica por el tendiendo de fibra óptica en Esquel.



La empresa señaló que presentó al municipio toda la documentación necesaria en 2023, pero que no se dictó resolución ni se realizó observaciones hasta septiembre de 2025.



También se refirió a la obligación de la Cooperativa 16 de Octubre: Next sostiene que la normativa del ENACOM obliga a todo titular de infraestructura pasiva a compartirla en condiciones no discriminatorias. En este sentido, refirió que la resolución 1272/2024 del ENACOM ordenó a la Cooperativa permitirle a NEXT el uso de sus postes y fijó los términos para celebrar el convenio



Next aseguró que la Cooperativa se encuentra incumpliendo sus obligaciones, ya que -según apuntó- el recurso que interpuso fue rechazado por la resolución ENACOM 639/2025. La empresa informó que el ENACOM ha iniciado un procedimiento sancionatorio contra la Cooperativa por el incumplimiento de la Resolución 1272/2024.



Por ultimo el comunicado afirma que el extravío del expediente, desmentido por el Municipio, es contradictorio con la falta de respuesta durante dos años. Además, sostiene que la "falta de tratamiento e impulso del trámite constituye una omisión administrativa que impidió a NEXT avanzar con el proyecto".

