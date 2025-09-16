13°
Martes 16 de Septiembre de 2025
16 de Septiembre de 2025
policiales
Por Redacción Red43

La joven que quiso defenderse, pero no pudo: dos tiros en el abdomen y heridas de arma blanca

Un nuevo femicidio conmueve a Neuquén. Su pareja es el principal sospechoso y está prófugo. Desorden en la casa y los gritos que anunciaron la tragedia.
Por Redacción Red43

Un nuevo femicidio sacude a la ciudad de Neuquén. La víctima, Jessica Scarione de 35 años, fue encontrada sin vida en su precaria vivienda del barrio Colonia Rural Nueva Esperanza. La principal hipótesis apunta a su pareja, Luis Alberto Espinoza (45), quien permanece prófugo y es intensamente buscado por la Policía provincial.

 

La mujer fue hallada el domingo al mediodía por un familiar que, al no poder contactarla, se acercó a su domicilio. Según los investigadores, el crimen habría ocurrido la noche del viernes, cuando vecinos escucharon una fuerte discusión. Dentro de la vivienda encontraron elementos tirados y dañados, lo que refuerza la hipótesis de un ataque violento.

 

El cuerpo de Jessica presentaba dos disparos en el abdomen y lesiones superficiales compatibles con arma blanca. La fiscal Lucrecia Sola ordenó la autopsia, el secuestro de cámaras de seguridad y la toma de testimonios a vecinos de la zona.

 

Fuentes judiciales confirmaron que Espinoza tenía denuncias previas por violencia de género, lo que agrava la causa investigada como femicidio y es por eso que la Policía de Neuquén difundió su identidad y continúa con operativos para dar con su paradero.

 

Desde el Centro de Formación Profesional Nº 3, donde Jessica estudiaba, manifestaron su profundo dolor: “Una vez más el femicidio nos arranca una vida… La vida de JESSICAUna estudiante, mujer y madre que sufrió innumerables condiciones de inequidad y violencia machista”, expresaron en redes sociales.

 

 

 

