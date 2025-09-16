Paseo en globo y avión sobre tulipanes, una propuesta única en la Patagonia

El espectacular predio de Tulipanes Patagonia en Trevelin ofrece una experiencia única y visualmente impactante: un vuelo cautivo en globo aerostático. Esta actividad, que se realiza rodeada de miles de flores en floración y con la Cordillera de los Andes como fondo, es ideal para capturar imágenes inolvidables, especialmente al amanecer.

A diferencia de una excursión tradicional, el vuelo cautivo consiste en un ascenso vertical de aproximadamente 20 a 30 metros de altura, con el globo anclado a tierra. La permanencia en el aire es de unos 10 minutos, lo que permite a los pasajeros disfrutar de una vista panorámica del campo de tulipanes, los viñedos cercanos y el entorno natural del valle. La actividad se realiza exclusivamente entre las 6 y las 9 de la mañana, aprovechando las condiciones óptimas de luz y clima para la observación y la fotografía.





Opciones de vuelos turísticos y reservas

El globo tiene una capacidad máxima de 5 personas por despegue, además del piloto. El valor por persona es de USD 150, y las reservas se realizan por WhatsApp al número 2945-590304. Es imprescindible contar con la compra anticipada de la entrada al Campo de Tulipanes, cuya coordinación se gestiona al +54 9 2945 644578. En caso de suspensión por mal clima, la actividad se puede reprogramar para el día siguiente, y si no es posible, se devuelve la totalidad del dinero.

Además del vuelo en globo, se ofrecen vuelos turísticos en avión con dos opciones de duración:

20 minutos: un recorrido por el valle de Trevelin. El precio es de USD 150 para una persona, USD 200 para dos y USD 250 para tres.

40 minutos: se extiende el recorrido para ver más lagos, ríos y cascadas. El valor es de USD 250 para una persona, USD 335 para dos y USD 415 para tres.

La empresa cuenta con un taller habilitado que garantiza el óptimo estado de los aviones.

Promoción exclusiva y descuentos

Para celebrar la llegada de la primavera, los residentes de Esquel y Trevelin podrán acceder a una promoción 2x1 o 3x2 en los vuelos en avión durante el sábado 20 y el domingo 21 de septiembre. Para acceder a la oferta, es necesario presentar DNI o cualquier documento que certifique la residencia. Quienes aprovechen esta promoción serán incluidos en una base de datos para recibir un descuento especial durante los meses de temporada baja (mayo-agosto).



