La UNPSJB Esquel convoca a una marcha en defensa de la educación y la salud pública

La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), sede Esquel, se une a la convocatoria nacional y a una serie de acciones para visibilizar la realidad que atraviesan las instituciones públicas.

Como primera medida, la Universidad convoca a la comunidad a un apagón simbólico hoy, martes, a las 20 horas. Esta acción se realiza enérgicamente en rechazo a los vetos del Presidente de la Nación a las Leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en el Hospital Garrahan, "pilares de la educación y la salud pública".

Además, bajo el lema "Hay veto, hay marcha", la UNPSJB Sede Esquel invita a la comunidad a unirse a la movilización masiva que se realizará este miércoles en todo el país.

"Sin Educación, sin Salud y sin Ciencia no hay desarrollo para el país", expresó la institución. La convocatoria busca defender estos tres ejes como fundamentales para el presente y futuro de la región y la nación. En las otras sedes de la UNPSJB también están realizando la convocatoria, además realizarán otras actividades reforzando la protesta. En Buenos Aires, la marcha tendrá su concentración central frente al Congreso de la Nación, en la Ciudad de Buenos Aires, a partir de las 17:00. Está previsto que a las 18:00 se realice un acto principal con la participación de oradores de universidades, agrupaciones, sindicatos y el sector sanitario.

E.B.W.