12°
16°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 17 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 policiales Chubut
17 de Septiembre de 2025
policiales |
Por Redacción Red43

Policías de Trelew trasladaron de urgencia a un niño y lograron salvarle la vida

El rápido accionar de dos efectivos del barrio Inta permitió que un pequeño de 4 años llegara a tiempo al hospital y fuera estabilizado tras sufrir convulsiones por un cuadro febril.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un momento de enorme tensión se vivió este miércoles por la tarde en el barrio Inta, de Trelew, cuando un niño de cuatro años convulsionó a raíz de un fuerte pico de fiebre y dejó de responder. La desesperación de su madre movilizó a la Policía, que acudió de inmediato al pedido de auxilio.

 

Al llegar, los agentes encontraron al pequeño recostado en un sillón, con pulso débil y sin reacción. Ante la urgencia, decidieron no esperar una ambulancia y trasladaron al menor y a su madre en el patrullero directamente al hospital.

 

Allí, el niño ingresó de inmediato a la guardia y luego al área de pediatría, donde el personal médico logró estabilizarlo. Según se informó, además de la fiebre, el pequeño padece epilepsia, lo que le provocó tres convulsiones consecutivas, razón por la cual quedó internado en observación.

 

Horas más tarde, la madre comunicó que el niño ya se encontraba fuera de peligro y próximo a recibir el alta. El operativo fue protagonizado por el sargento primero Néstor Cárdenas y el cabo Egidio Castillo, ambos de la Subcomisaría del barrio Inta.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 La UNPSJB Esquel convoca a una marcha en defensa de la educación y la salud pública
2
 NEXT responde al municipio
3
 Pedido de comparendo de la Comisaria Distrito Segunda de Esquel
4
 Así será la Boleta Única de Papel en Chubut para las elecciones del 26 de octubre
5
 Paseo en globo y avión sobre tulipanes, una propuesta única en la Patagonia
1
 La Escuela N° 713 de Esquel celebra sus 50 años con una reconstrucción de su historia
2
 Presupuesto 2026: Milei promete crecimiento y asegura que “lo peor ya pasó”
3
 La escuela Awkache lleva 20 niños a la competencia de pista de Tartan en Comodoro Rivadavia
4
 Avistamientos únicos: la Patagonia es escenario de animales albinos
5
 Matías Taccetta respondió a la empresa Next 
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -