Policías de Trelew trasladaron de urgencia a un niño y lograron salvarle la vida

Un momento de enorme tensión se vivió este miércoles por la tarde en el barrio Inta, de Trelew, cuando un niño de cuatro años convulsionó a raíz de un fuerte pico de fiebre y dejó de responder. La desesperación de su madre movilizó a la Policía, que acudió de inmediato al pedido de auxilio.

Al llegar, los agentes encontraron al pequeño recostado en un sillón, con pulso débil y sin reacción. Ante la urgencia, decidieron no esperar una ambulancia y trasladaron al menor y a su madre en el patrullero directamente al hospital.

Allí, el niño ingresó de inmediato a la guardia y luego al área de pediatría, donde el personal médico logró estabilizarlo. Según se informó, además de la fiebre, el pequeño padece epilepsia, lo que le provocó tres convulsiones consecutivas, razón por la cual quedó internado en observación.

Horas más tarde, la madre comunicó que el niño ya se encontraba fuera de peligro y próximo a recibir el alta. El operativo fue protagonizado por el sargento primero Néstor Cárdenas y el cabo Egidio Castillo, ambos de la Subcomisaría del barrio Inta.

R.G.