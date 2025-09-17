El ISSyS reafirma su compromiso con la formación permanente del personal

El Instituto de Seguridad Social y Seguros del Chubut (ISSyS), a través del Departamento de Turismo y Hotelería, finalizó una nueva instancia de formación denominada Curso Integral de Atención al Público, Resolución de Conflictos y Liderazgo, dictado por la psicóloga Lelia María, coordinadora de Capacitación y Directora del Departamento Psicosocial del IHG, Secretaría de Capacitación de UTHGRA.

La capacitación se desarrolló en modalidad virtual y estuvo organizada en distintos encuentros, con horarios alternativos que permitieron garantizar la participación de todo el personal hotelero. El ciclo estuvo dirigido a los 67 trabajadores que integran los seis hoteles del Instituto: CABA, Comodoro Rivadavia, Playa Unión, Esquel, El Edén (Las Golondrinas) y Pucón Pai (Parque Nacional Los Alerces).

El Departamento de Turismo y Hotelería tiene bajo su órbita establecimientos que brindan alojamiento tanto para turismo como para derivaciones médicas. Entre ellos se cuentan el Hotel de CABA (80 plazas), Playa Unión (22 plazas), Esquel (24 plazas), Pucón Pai (44 plazas) y El Edén (104 plazas).

“El curso contó con una gran participación de los empleados. Quiero agradecer la predisposición y el compromiso de cada uno, porque estas instancias nos permiten mejorar el trabajo interno y fortalecer el servicio a nuestros afiliados. La idea es continuar con este tipo de capacitaciones en el futuro”, destacó Emiliano Servici, Jefe del Departamento de Turismo y Hotelería.

Estas capacitaciones se suman a un plan institucional más amplio que busca acompañar a los equipos de trabajo en su desarrollo profesional, brindando herramientas prácticas para optimizar los procesos y mejorar la experiencia de los afiliados que utilizan los servicios del Instituto.

Desde el organismo se destacó la importancia de la formación en comunicación asertiva y resolución de conflictos, especialmente en los hoteles que trabajan con derivaciones médicas: “Tenemos como objetivo mejorar el vínculo con el afiliado en situaciones sensibles, y desde nuestro lugar debemos garantizar un servicio de calidad” afirmó el presidente del ISSyS Pablo Macadam.

El cierre de la capacitación incluyó un espacio de reflexión y propuestas de mejora presentadas por los equipos de trabajo de cada hotel. De este intercambio surgieron nuevas ideas para fortalecer la atención, y la organización en los distintos establecimientos.

Con esta iniciativa, la gestión del gobernador Ignacio "Nacho" Torres a través del ISSyS reafirma su compromiso con la formación permanente como pilar fundamental para garantizar un servicio de calidad, cercano y con una mirada integral hacia las necesidades de los afiliados.



