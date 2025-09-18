12°
Esquel, Argentina
Jueves 18 de Septiembre de 2025
18 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

Taller de oratoria en Esquel para mejorar la comunicación y el liderazgo

El taller, que será autogestionado, comenzará el 4 de octubre y se desarrollará los sábados de ese mes. Los cupos son limitados.
Por Redacción Red43

A partir del 4 de octubre y durante los sábados de ese mes, el año se despide con uno de los últimos talleres de oratoria abiertos a la comunidad. Solo hay 15 lugares disponibles. 

 

La propuesta es autogestionada e impulsada por Yago Miguens, Licenciado en Comunicación social y Locutor Nacional, y busca acercar herramientas para perder el miedo a hablar en público, comunicar con convicción y liderazgo. 

 

"Es una propuesta que busca enriquecer la comunicación, la escucha y la oratoria de aquellas personas que trabajen con sus voces y su presencia. También hay herramientas de liderazgo muy específicas para quienes buscan inspirar a otras personas. Hoy todos buscamos poner en valor nuestras ideas con la comunicación, desde emprendedores, hasta docentes y funcionarios", relató el organizador. 

 

Los temas a desarrollar serán: cómo superar el miedo y ganar confianza frente al público, el poder de la voz y el cuerpo para comunicar, storytelling y liderazgo, comunicación no verbal y otras herramientas para comunicar con impacto.

 

Los días serán 4, 11, 18 y 25 de octubre de 10 a 12.30 hs. El valor del taller es de $65.000 pesos y incluye certificación y asesoramiento personalizado.

 

Contacto: 2945-509768 ( wa.me/542945509768 )

 

¿Te animas a mejorar tu comunicación?

T.B

 

