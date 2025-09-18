13°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 19 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
18 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Yoel Hernández se prepara para lanzar su nuevo disco

El artista, que llevó su música patagónica a festivales nacionales e internacionales, se encuentra trabajando en un nuevo disco
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El músico  Yoel Hernández se encuentra en una nueva etapa de su carrera, que lo ha llevado de recorrer los escenarios de la Patagonia a tocar en el Festival de Cosquín y en el festival Sonorama Ribera en España. En una entrevista exclusiva en Red43, el artista contó que, tras su paso por Buenos Aires, regresó a Chubut con el objetivo de seguir cumpliendo sueños y con un nuevo disco que expande su música con ritmos más populares.

 

“Hemos pasado por todas las etapas, hemos tenido una etapa en la que andamos por todo el escenario de la provincia, luego cumplir nuestro sueño de poder llegar al Festival de Cosquín en el 2017, repetir cinco años”, contó Hernández. El músico también se refirió a su decisión de radicarse en Buenos Aires por dos años y medio, tiempo en el que difundió su música en medios nacionales y tuvo la oportunidad de viajar a España.

 

A su regreso a Chubut, el músico se encuentra encarando un nuevo disco con un sonido diferente, una búsqueda musical “ambiciosa”, que sin embargo mantendrá su “esencia y nuestra identidad, que es la Patagonia”. El artista contó que su público se ha agrandado y ahora tiene “público en Chubut y en la Patagonia, sino que de a poquito vamos abriendo otro público, otros espacios”.

 

Según Hernández, los nuevos ritmos incorporan la cumbia campera, el chamamé, los corridos y los pasodobles, que son muy populares en la Patagonia y en el resto de Latinoamérica. “Queremos abarcar también esa parte de la Patagonia que nos guste y que nos hemos criado con eso”, afirmó.

El músico reflexionó sobre los logros de su carrera y los objetivos que se había propuesto, como que los niños en las escuelas supieran lo que es un loncomeo, un objetivo que se cumplió con su canción “Banderita”. “Hoy el banderita de mi escuela se ha utilizado en la gran mayoría de la escuela para prometer la bandera, y los chiquitines ya desde la primaria saben lo que es un loncomeo, lo cantan, lo sienten, lo viven”, aseguró.

 

Hernández también se refirió a su canción “Mi Lugar”, que se ha convertido en un himno para muchos chubutenses. “La gente se lo sabe, la gente lo canta, y bueno, creo que si quiero escribir otra canción como Banderita, o quiero escribir otra canción como Mi Lugar, no creo que me salga porque son canciones que te salen después de mucha práctica, y que están en un momento específico, que cumplen un rol específico”, dijo.

 

Hernández aprovechó la oportunidad para invitar al público al “Festival Mi Lugar”, que se llevará a cabo el 19 de octubre en Trelew. El evento, que se promociona como “solidario y en familia”, es un espacio para compartir la música y el arte. Las entradas anticipadas se pueden adquirir siguiendo las redes sociales del festival o a través del número 2804-959607.

 

El músico, que vive en Esquel, agradeció el apoyo de la gente y le envió un abrazo grande a “toda la familia”, que lo ha visto crecer y cumplir sus sueños.

T.B

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Esquel suma un nuevo espacio para los amantes del mate: Surco Mates
2
 Sexo al aire libre: vecinos denuncian que parejas hacen el amor en un descampado
3
 Un remisero perverso captaba chicas vírgenes a quienes les ofrecían dinero para ser abusadas
4
 Oportunidad laboral: Municipalidad convoca a personas para puesto técnico
5
 Principio de incendio en la Ruta 259
1
 La comunidad universitaria de Esquel se movilizó en una marcha federal en defensa de la educación pública
2
 La Escuela N° 713 de Esquel celebra sus 50 años con una reconstrucción de su historia
3
 Alerta amarilla por lluvias en Chubut
4
 Presupuesto 2026: Milei promete crecimiento y asegura que “lo peor ya pasó”
5
 La escuela Awkache lleva 20 niños a la competencia de pista de Tartan en Comodoro Rivadavia
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -