Esquel, Argentina
Jueves 18 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

Incendio de Interfase en Esquel: en coordinación con distintas áreas, se realizó un exitoso simulacro

Poniendo a prueba la capacidad de respuesta ante emergencias de este tipo, en incendios de áreas boscosas y su respectiva posibilidad de evacuación, se realizó el simulacro local.
Se realizó en Esquel el simulacro de incendio y evacuación, una actividad realizada con el objetivo de poner a prueba el planeamiento y coordinación de las áreas necesarias.

 

En la actividad participaron instituciones nacionales y provinciales, entre ellas: Ejército Argentino, Parque Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Defensa Civil Provincial, Policía Provincial, Secretaría de Bosques (Brigada), Fiscalia, Bomberos Voluntarios; además de áreas municipales como la Secretaría de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat, Dirección de Espacios Verdes, Dirección de Protección Civil y el Departamento de Tránsito. Asimismo, vecinos del sector colaboraron activamente en las tareas de evacuación.

 

Este importante evento, organizado en conjunto por la Subsecretaría de Protección Ciudadana y la Dirección de Protección Civil de la Municipalidad de Esquel, tuvo como objetivo principal practicar planes de respuesta a emergencias en un entorno controlado. Dicho entrenamiento permite identificar posibles fallas, optimizar procedimientos, capacitar al personal y fortalecer la cultura de prevención, garantizando así una actuación coordinada y eficaz ante un incidente real.

 

