13°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 18 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
18 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

La peor noticia: murió la abuela que fue encontrada abandonada y tirada en el piso de su casa

Había sido rescatada por bomberos y policías tras una denuncia de los vecinos. No se la veía hacía un tiempo por un barrio de Comodoro Rivadavia. Llamó la atención el pestilente olor que provenía de su vivienda. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La mujer de 75 años que había sido rescatada el lunes en estado de abandono en el barrio 30 de Octubre murió en la noche del miércoles en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, donde permanecía internada en grave estado.

 

Se trata de Lucía Luzbenia Morales, quien había sido encontrada en su departamento del Sector 1, Edificio 10, tras un operativo conjunto de la policía y bomberos. Vecinos habían alertado por su ausencia durante varias semanas y por un fuerte olor que provenía de la vivienda.

 

Al ingresar, los efectivos constataron que la mujer se encontraba tirada en el suelo, aún con signos vitales. Fue asistida en primera instancia por personal del Centro de Salud 30 de Octubre y luego trasladada al Hospital Regional, donde finalmente perdió la vida en la noche del martes.

 

Por el momento, se desconoce si la mujer tenía familiares en Comodoro Rivadavia. El caso quedó bajo investigación de la Policía Comunitaria, que ya había intervenido tras el primer hallazgo. Según informaron desde el nosocomio de acuerdo el estado en que fue encontrada la mujer tenía muy pocas posibilidades de sobrevivit.

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Esquel suma un nuevo espacio para los amantes del mate: Surco Mates
2
 Agustín Conturso sobre la situación de la empresa NEXT: “Esto es una pelea absurda”
3
 La comunidad universitaria de Esquel se movilizó en una marcha federal en defensa de la educación pública
4
 El proyecto de fibra óptica de NEXT, en pausa por falta de respuesta municipal
5
 Sexo al aire libre: vecinos denuncian que parejas hacen el amor en un descampado
1
 La comunidad universitaria de Esquel se movilizó en una marcha federal en defensa de la educación pública
2
 La Escuela N° 713 de Esquel celebra sus 50 años con una reconstrucción de su historia
3
 Presupuesto 2026: Milei promete crecimiento y asegura que “lo peor ya pasó”
4
 La escuela Awkache lleva 20 niños a la competencia de pista de Tartan en Comodoro Rivadavia
5
 Matías Taccetta respondió a la empresa Next 
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -