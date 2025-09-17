Se arrojó al vacío para matarse y cayó sobre una mujer de 83 años: él vive, ella murió

El tranquilo barrio Porta Ticinese de Milán fue escenario de un espantoso y trágico suceso la noche del pasado domingo. Un incidente que, sin premeditación ni relación conocida entre los protagonistas, culminó de manera fatal, alterando la serenidad que caracteriza la zona.

Un hombre de 70 años se lanzó al vacío desde el cuarto piso de un antiguo edificio en medio del bullicio habitual de la ciudad italiana. La decisión del septuagenario tenía como fin poner fin a su propia vida, sin embargo, el destino le tenía reservada una ironía macabra. Inesperadamente, en su descenso colisionó con una anciana de 83 años que caminaba por la acera de la calle justo en ese momento.

Los vecinos de la zona, alertados por el ruido seco y brutal del impacto, no tardaron en llamar a los servicios de emergencia. Minutos después, llegaron las fuerzas policiales y el personal médico de urgencia. Lamentablemente, para la mujer no hubo esperanza alguna, falleciendo instantáneamente por las severas heridas causadas por el impacto del inesperado golpe.

El hombre sobrevivió a la caída, increíblemente manteniéndose consciente e incluso comunicativo durante todo el procedimiento de auxilio. Su estado fue evaluado como grave debido a las múltiples fracturas en las piernas, sin embargo, los médicos aseguraron que su vida no está en riesgo inminente.

El caso que en un primer momento fue considerado un posible intento de suicidio en pareja, rápidamente se esclareció como un accidente trágico. La relación entre los implicados fue descartada por las autoridades casi de inmediato, identificándose lo ocurrido como un encuentro fatídico, un cúmulo de coincidencias desafortunadas.