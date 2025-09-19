13°
Esquel, Argentina
Viernes 19 de Septiembre de 2025
19 de Septiembre de 2025
sociedad
Por Redacción Red43

Mercado Libre planea envíos a la Patagonia en tiempo récord

Con apoyo de Mirgor y Aerolíneas Argentinas Cargo, la empresa probará durante tres meses un sistema de envíos exprés que promete reducir los tiempos de entrega a menos de 48 horas en la región.
Por Redacción Red43

Mercado Libre dio un nuevo paso en su estrategia logística en Argentina al poner en marcha un corredor aéreo dedicado a la Patagonia, una zona históricamente afectada por las demoras del transporte terrestre. La prueba piloto, que se extenderá durante tres meses, apunta a garantizar entregas en plazos récord de entre 24 y 48 horas.

 

El proyecto se desarrolla en conjunto con Mirgor y Aerolíneas Argentinas Cargo, que aportan infraestructura, capacidad técnica y aviones cargueros. Las operaciones se realizarán de lunes a viernes con vuelos que partirán desde el aeropuerto de Ezeiza hacia Neuquén y Trelew, utilizando dos Boeing 737-800 adaptados para transporte de carga.

 

La empresa explicó que el corredor aéreo busca optimizar las entregas, fortalecer la competitividad de los vendedores y ampliar la oferta de productos disponibles en la región. Actualmente, los envíos en la Patagonia suelen tardar varios días debido a la dependencia de camiones y largas distancias.

 

En esta etapa inicial, se evaluará la eficiencia del modelo en función de variables como puntualidad de los vuelos, tiempos de entrega, capacidad operativa y costos frente al transporte terrestre. Los resultados serán clave para determinar si la propuesta se transforma en un servicio estable dentro de la red de distribución de Mercado Libre.

 

 

R.G.

 

