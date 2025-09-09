Intensa nevada en Bariloche: Calles cerradas, operativos viales y acumulación en toda la ciudad

Mientras en la Comarca Andina la lluvia es protagonista, a unos pocos kilómetros, Bariloche amaneció completamente nevada, con un temporal que dejó calles cubiertas, árboles caídos y complicaciones en el tránsito urbano.

Desde temprano, la Municipalidad de San Carlos de Bariloche informó que todas las delegaciones municipales están trabajando con personal y maquinaria en distintas zonas de la ciudad, desplegando operativos de emergencia para despejar calles y garantizar la circulación.

Calles cortadas y barrios intervenidos

En el centro, los zigzags de Rolando y John O’Connor fueron cerrados por seguridad, mientras avanzan las tareas de remoción de nieve. En barrios como Arrayanes, Eva Perón y 28 de Abril, las cuadrillas lograron habilitar las calles y pasaron a trabajar en la limpieza de rejillas pluviales, ante las lluvias que se sumaron al temporal.

El cerro, los kilómetros y el transporte urbano

En zonas como Lago Moreno y el kilómetro 13 de Avenida Bustillo, la caída de árboles obligó a intervenir con maquinaria pesada y destapar pluviales colapsados. También hubo cortes y maniobras para asegurar el tránsito en la zona del Cerro Catedral, donde el personal se concentra en despejar Avenida Carlos Bustos.

Alerta meteorológica

El fenómeno se da en el marco de un alerta naranja por nevadas emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, que también incluye lluvias intensas y ráfagas de viento de hasta 70 km/h en la región cordillerana.

Las condiciones actuales marcan una intensificación del temporal en toda la zona. Es posible que las condiciones climáticas sigan siendo inestables en los próximos días, especialmente en áreas de alta montaña.

Un invierno que se resiste a despedirse

Con esta postal nevada en septiembre, Bariloche vuelve a mostrar la fuerza del invierno en la cordillera, aún cuando el calendario ya anticipa la llegada de la primavera. La ciudad se encuentra bajo atención permanente, con sus servicios de emergencia activos y la población adaptándose una vez más a los rigores del clima patagónico.

O.P