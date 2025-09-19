14°
Viernes 19 de Septiembre de 2025
19 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Llevaba marihuana en una lata: fue atrapado

En la terminal de Comodoro Rivadavia, se realizaban controles cuando cayeron de una lata los envoltorios de hierba dividida.
Por Redacción Red43

La Policia del Chubut, desde la Comisaria Primera de Comodoro Rivadavia, informó lo ocurrido en la tarde de ayer jueves 18 de septiembre.

 

Siendo las 17 horas, personal de la Sección Operaciones, que se encontraba realizando control de identificación de personas sobre Ameghino Barrio Centro, zona de Terminal de Omnibus.

 

Al intentar identificar a un ciudadano, este emprende huida, hasta que es interceptado por personal policial. Al momento su aprehensión se le cae una lata que tenia en su mano.

 

De dicha lata salen envoltorios de nylon, los cuales contienen en su interior presuntas sustancias prohibidas, color verdoso.

 

Se solicita la intervención de personal de Drogas Peligrosas y Leyes Especiales quienes arriban al lugar y mediante la utilización de reactivos químicos, constatan que la sustancia da positivo a Cannabis Sativa, los envoltorios son un total de 23, lo cual arroja un peso total de 26 gramos.

 


Personal de Drogas, entabla dialogo con fiscal federal, quien dispone imputación en libertad del sujeto.

 

SL

 

