Viernes 19 de Septiembre de 2025
RED43 sociedad #Esquel
19 de Septiembre de 2025
sociedad
Esquel y Futaleufú fortalecen lazos de integración con la firma de un convenio

Ambas municipalidades firmaron un convenio para impulsar proyectos conjuntos en cultura, turismo, deporte, medio ambiente y más, reforzando la integración patagónica.
La Municipalidad de Esquel y la Ilustre Municipalidad de Futaleufú (Chile) firmaron un convenio de colaboración y ayuda mutua, con el objetivo de consolidar el trabajo conjunto en diversas áreas estratégicas y reforzar los lazos de hermandad entre ambas comunidades patagónicas.

 

El acuerdo fue rubricado en Futaleufú por el intendente de Esquel, Matías Taccetta, y el alcalde de la comuna chilena, Fernando Grandón.

 

El convenio establece las bases para desarrollar iniciativas conjuntas en deportes, turismo, cultura, medio ambiente, adultos mayores, personas con discapacidad y emergencias. Además, busca fortalecer la integración y la cooperación entre ambas comunidades, fomentar el intercambio de experiencias administrativas, técnicas y financieras, y organizar mesas de trabajo periódicas que permitan dar continuidad a los proyectos.

 

Asimismo, contempla la generación de actividades compartidas que refuercen la identidad cultural y social de Esquel y Futaleufú. En ese marco, ambas municipalidades se comprometieron también a celebrar en conjunto las fechas patrias de Argentina y Chile, invitándose mutuamente a participar de actos y festejos.

 

El intendente Taccetta destacó que “este convenio nos permite seguir construyendo lazos sólidos con Futaleufú, con quienes compartimos historia, cultura y desafíos comunes como ciudades patagónicos. La cooperación es clave para el desarrollo y el bienestar de nuestros vecinos”.

 

El convenio tendrá una vigencia de tres años, período durante el cual se coordinarán agendas de trabajo y actividades conjuntas, fortaleciendo así la integración binacional entre Esquel y Futaleufú.

 

 

R.G.

 

