13°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 19 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad #Esquel
19 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Trabajos de mantenimiento en la Terminal y calle Gobernador Tello

Este viernes 19 de septiembre se realizarán tareas de repaso de calles en Esquel. Se recomienda circular con precaución por la zona.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Municipalidad de Esquel informó que este viernes 19 de septiembre se llevarán adelante trabajos de mantenimiento urbano en el sector de la Terminal de Ómnibus y en calle Gobernador Tello.

 

Las tareas previstas incluyen el repaso de calles, con el objetivo de mejorar la transitabilidad en estos puntos clave de la ciudad.

 

Desde el municipio solicitaron a los vecinos y automovilistas que circulen con precaución mientras se desarrollan las labores.

 

Con estas acciones, la gestión local busca continuar con el plan de mejoras urbanas y de mantenimiento vial, priorizando la seguridad y comodidad de la comunidad.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Oportunidad laboral: Municipalidad convoca a personas para puesto técnico
2
 Principio de incendio en la Ruta 259
3
 Escuela Provincial N°76: donde habitan las raíces de Esquel.
4
 44 adultas mayores de Esquel viajarán a Dolavon para el “abuelazo”
5
 "Encontré una manera de conjugar la psicología con la escritura"
1
 La comunidad universitaria de Esquel se movilizó en una marcha federal en defensa de la educación pública
2
 La Escuela N° 713 de Esquel celebra sus 50 años con una reconstrucción de su historia
3
 Alerta amarilla por lluvias en Chubut
4
 Presupuesto 2026: Milei promete crecimiento y asegura que “lo peor ya pasó”
5
 La escuela Awkache lleva 20 niños a la competencia de pista de Tartan en Comodoro Rivadavia
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -