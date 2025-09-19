Trabajos de mantenimiento en la Terminal y calle Gobernador Tello

La Municipalidad de Esquel informó que este viernes 19 de septiembre se llevarán adelante trabajos de mantenimiento urbano en el sector de la Terminal de Ómnibus y en calle Gobernador Tello.

Las tareas previstas incluyen el repaso de calles, con el objetivo de mejorar la transitabilidad en estos puntos clave de la ciudad.

Desde el municipio solicitaron a los vecinos y automovilistas que circulen con precaución mientras se desarrollan las labores.

Con estas acciones, la gestión local busca continuar con el plan de mejoras urbanas y de mantenimiento vial, priorizando la seguridad y comodidad de la comunidad.

