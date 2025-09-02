Esquel, Argentina
Martes 02 de Septiembre de 2025
02 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

Incendio fatal: los padres pudieron salir, pero el fuego terminó con la vida de los 3 hijos

Fue en un barrio de Ushuaia. Los fallecidos tenían 21,19 y 17 años. Se habría originado por una pantalla de calefacción a gas. La familia se había mudado a la vivienda hace apenas 8 meses.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En horas de la madrugada de este lunes, personal policial intervino en un incendio ocurrido en una vivienda del Barrio Peniel, donde una pareja logró salir por sus propios medios, resultando con quemaduras. Fueron trasladados al Hospital Regional de Ushuaia e identificados como Fabiola Cejas y Héctor Cruz.

 

Durante las tareas de sofocación realizadas por personal de Bomberos Voluntarios, al inspeccionar la edificación se localizaron tres cuerpos sin vida. Las víctimas fatales fueron identificadas como Lucas (21), Ignacio (19) y Mateo (17) hijos de la pareja que logró salvar su vida.. En el lugar se realizaron las actuaciones correspondientes, con intervención del juzgado de turno.

 

Desde la Municipalidad de Ushuaia expresaron sus condolencias a los familiares y seres queridos de las víctimas. “En este momento de dolor, acompañamos con nuestro cariño y solidaridad, y ponemos a disposición los recursos necesarios para brindar apoyo”, manifestaron.

 

Por su parte, la Secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos Municipal, Yanira Martínez, contó que se comunicó con vecinas del barrio. “Estuvimos con la Secretaria de Hábitat, Lorena Henriques Sánches. Fue todo tan rápido que cuando llegamos ya estaban trasladados los papás. Nos acercamos al hospital, luego, para ver su situación de salud”, indicó.

 

En cuanto a las causas del ígneo, la funcionaria dijo que “hasta el momento, se estimaba que fue causado por una pantalla de calefacción a gas”.

 

“A la familia Cruz la acompañamos hace muchos años. Estuvieron un año y medio en el albergue municipal, luego de un incendio en Facundo Quiroga. Construyeron esta casita, a la que se mudaron hace 7 u 8 meses. Los tenemos monitoreados por esa situación. Era una casita de dos habitaciones y un living comedor. El incendio no ocurrió pegado a otras viviendas”, mencionó.

 

Por otra parte, señaló que un equipo social estaba en el Hospital Regional Ushuaia con los padres de las víctimas fatales, viendo los pasos a seguir. “No sabemos si ellos saben lo que pasó con los chicos. Salud mental del Hospital también está trabajando con ellos”, añadió.

 

Fuente: El diario del Fin del Mundo.

 

Foto: Crónicas Fueguinas

 

 

 

 

