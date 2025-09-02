Esquel, Argentina
Martes 02 de Septiembre de 2025
02 de Septiembre de 2025
Esquel consolida un nuevo sistema de promoción para impulsar inversiones en el Parque Industrial

La Municipalidad de Esquel avanza con la aprobación de la ordenanza que crea el Sistema Municipal de Promoción y Desarrollo del Parque Tecnológico Industrial y la Playa de Transferencia de Cargas.
La normativa establece beneficios fiscales y acompañamiento técnico que facilitan la instalación de nuevas empresas en la ciudad. Entre los principales incentivos se destacan un crédito fiscal de hasta el 30% para inversiones propias y hasta un 50% para obras de infraestructura común, además de la exención de ingresos brutos municipales bajo determinados parámetros.

 

“Estamos generando condiciones reales para que más empresas elijan a Esquel. Este sistema brinda herramientas concretas que se traducen en producción, trabajo y crecimiento para nuestra comunidad”, indicó el intendente Matías Taccetta.

 

El mandatario municipal destacó que “cada inversión que llega a Esquel significa más empleo local y más movimiento económico. Nuestro objetivo es que el Parque Industrial se transforme en un motor de desarrollo que potencie a toda la ciudad”.

 

Además, Taccetta puso en valor el compromiso del sector privado: “Confiamos en los empresarios que deciden apostar por Esquel. Desde el Municipio vamos a acompañar ese esfuerzo con reglas claras y beneficios que estimulen la producción y la innovación”.

 

Con nueve votos afirmativos, la ordenanza se aprobó en el Honorable Concejo Deliberante tras un proceso de debate y revisión en la Agencia de Desarrollo Regional y en comisiones legislativas.

 

“Este paso es parte de una visión más amplia, que convertir a Esquel en un polo estratégico de la Patagonia, competitivo, moderno y abierto a nuevas oportunidades”, concluyó el intendente.

 

