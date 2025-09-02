Esquel consolida un nuevo sistema de promoción para impulsar inversiones en el Parque Industrial

La normativa establece beneficios fiscales y acompañamiento técnico que facilitan la instalación de nuevas empresas en la ciudad. Entre los principales incentivos se destacan un crédito fiscal de hasta el 30% para inversiones propias y hasta un 50% para obras de infraestructura común, además de la exención de ingresos brutos municipales bajo determinados parámetros.

“Estamos generando condiciones reales para que más empresas elijan a Esquel. Este sistema brinda herramientas concretas que se traducen en producción, trabajo y crecimiento para nuestra comunidad”, indicó el intendente Matías Taccetta.

El mandatario municipal destacó que “cada inversión que llega a Esquel significa más empleo local y más movimiento económico. Nuestro objetivo es que el Parque Industrial se transforme en un motor de desarrollo que potencie a toda la ciudad”.

Además, Taccetta puso en valor el compromiso del sector privado: “Confiamos en los empresarios que deciden apostar por Esquel. Desde el Municipio vamos a acompañar ese esfuerzo con reglas claras y beneficios que estimulen la producción y la innovación”.

Con nueve votos afirmativos, la ordenanza se aprobó en el Honorable Concejo Deliberante tras un proceso de debate y revisión en la Agencia de Desarrollo Regional y en comisiones legislativas.

“Este paso es parte de una visión más amplia, que convertir a Esquel en un polo estratégico de la Patagonia, competitivo, moderno y abierto a nuevas oportunidades”, concluyó el intendente.