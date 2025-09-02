La UDC presentó su oferta educativa a cientos de estudiantes de la región

La Universidad del Chubut (UDC) llevó a cabo una nueva edición de la Expo UDC en su sede de Esquel, un evento que congregó a estudiantes de la ciudad, Trevelin y otras localidades de la provincia para dar a conocer las alternativas académicas disponibles. María Llorente, referente del área de Tutoría, destacó la alta convocatoria, señalando que "hoy estamos recibiendo a estudiantes de toda la ciudad, de Trevelin y de algunos parajes y localidades del resto de la provincia".

La sede de la UDC en Esquel cuenta con cinco carreras en su oferta:

Tecnicatura en Gestión de la Información y Tecnicatura en Acompañamiento Terapéutico : ambas son completamente virtuales, con prácticas presenciales.

Enfermería (Tecnicatura y Licenciatura) y Licenciatura en Terapia Ocupacional : se dictan de forma presencial.

Tecnicatura en Redes y Telecomunicaciones: con una modalidad híbrida que combina la presencialidad con asignaturas virtuales.

Llorente mencionó que la carrera más demandada es Enfermería, la cual es considerada la "carrera estrella" de la universidad y se caracteriza por su alta salida laboral y la necesidad de profesionales en el ámbito de la salud de la provincia. Las carreras virtuales también han experimentado un crecimiento en la demanda, ya que permiten a las personas que trabajan estudiar desde cualquier lugar de la provincia, realizando únicamente las prácticas de forma presencial a partir del segundo año.

La Expo UDC también fue una oportunidad para que los estudiantes de quinto año se familiaricen con la propuesta educativa local. Llorente enfatizó que es "súper interesante que los estudiantes empiecen a acercar desde el año anterior, porque las posibilidades de viajar o mudarse a otro lado no siempre están".

Finalmente, se informó que el proceso de inscripción es totalmente virtual. Las inscripciones inician el 1 de diciembre y se extienden hasta el 31 del mismo mes, para luego retomar a partir del 1 de febrero.



T.B