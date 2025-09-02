Esquel, Argentina
Martes 02 de Septiembre de 2025
02 de Septiembre de 2025
Chubut fortalece sus servicios de Enfermería con una reunión de referentes hospitalarios

La Secretaría de Salud efectuó una reunión en Rawson para planificar de forma conjunta y avanzar hacia servicios de enfermería más organizados y eficientes en el II Nivel de Atención.
Por Redacción Red43

La Secretaría de Salud de Chubut llevó a cabo una reunión con referentes del sector de Enfermería de los hospitales cabecera de la provincia para optimizar los servicios.

El encuentro se desarrolló en la sede de la cartera sanitaria en Rawson y contó con la participación de funcionarios de Salud, jefes de Departamentos y Divisiones de Enfermería, y supervisores de los hospitales de Comodoro Rivadavia (Regional y Alvear), Trelew, Puerto Madryn y Esquel.

 

La jornada fue organizada por la Dirección Provincial de Enfermería y se enfocó en el abordaje de diversas temáticas, el intercambio de experiencias y la evaluación de estrategias para fortalecer el Segundo Nivel de Atención.

 

Durante la reunión, se analizaron ejes como la Calidad y Seguridad del Paciente (prevención de caídas y lesiones por dependencia), la Historia de Salud Integrada (HSI), los Profesiogramas de Enfermería, y la Comunicación y el Liderazgo. Los jefes y supervisores de cada hospital presentaron la situación actual de sus instituciones, compartiendo diagnósticos y propuestas para enriquecer la mirada provincial y el trabajo colaborativo.

 

La Dirección Provincial de Enfermería destacó la importancia de estos espacios de planificación conjunta para avanzar hacia servicios de enfermería fortalecidos, organizados y centrados en la calidad del cuidado.

