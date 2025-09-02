Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 02 de Septiembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
02 de Septiembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Ajedrez: Faustino Oro brilla en el Masters de Fujairah y finaliza invicto

El joven de 11 años culminó su participación en los Emiratos Árabes Unidos con un impresionante récord de 4 victorias y 5 empates, compartiendo el séptimo puesto en la tabla final.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El joven prodigio del ajedrez argentino, Faustino Oro, concluyó su participación en el Masters 2025 de ajedrez de Fujairah, en los Emiratos Árabes Unidos, con una destacada actuación que lo mantuvo invicto a lo largo de las nueve rondas. Con tan solo 11 años, el ajedrecista finalizó su labor con 6,5 unidades, producto de 4 victorias y 5 empates, quedando a un punto del campeón.

 

En su última partida, disputada este lunes, el argentino, con un ELO de 2465, igualó con la Maestra Internacional (MI) china, Yuxin Song. Aunque Oro, que jugó con piezas blancas, asumió la iniciativa, no logró imponerse tras 36 movimientos.

 

Con este resultado, Oro compartió la séptima posición con otros doce competidores. El campeón del torneo fue el Gran Maestro (GM) neoyorquino Brewington Hardaway, de 16 años, quien terminó su participación empatando con el iraní Artin Ashraf.

T.B

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Su esposa entraba a un "telo", la siguió, y lo que descubrió lo dejó sin palabras
2
 Luis Cayulef se descompuso en un entrenamiento y ya le colocaron un holter cardíaco
3
 Atención: Cambia el horario del gran corte de energía programado para este miércoles
4
 Abusos sexuales: las denuncias que desataron un escándalo en la policía de Chubut
5
 Música, arte y naturaleza en la Fiesta de los Ciruelos en Flor de Esquel
1
 Gran operativo vial en Chubut: 58 conductores alcoholizados fueron retirados de las calles
2
 El Gobierno denunció por espionaje tras la filtración de audios de Karina Milei
3
 Misión cumplida: la solidaridad de Esquel hizo realidad el sueño de Zenobia
4
 La pesca deportiva es declarada de Interés Municipal en Trevelin
5
 "Los problemas de los vecinos están en los barrios"
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -