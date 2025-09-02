Ajedrez: Faustino Oro brilla en el Masters de Fujairah y finaliza invicto

El joven prodigio del ajedrez argentino, Faustino Oro, concluyó su participación en el Masters 2025 de ajedrez de Fujairah, en los Emiratos Árabes Unidos, con una destacada actuación que lo mantuvo invicto a lo largo de las nueve rondas. Con tan solo 11 años, el ajedrecista finalizó su labor con 6,5 unidades, producto de 4 victorias y 5 empates, quedando a un punto del campeón.

En su última partida, disputada este lunes, el argentino, con un ELO de 2465, igualó con la Maestra Internacional (MI) china, Yuxin Song. Aunque Oro, que jugó con piezas blancas, asumió la iniciativa, no logró imponerse tras 36 movimientos.

Con este resultado, Oro compartió la séptima posición con otros doce competidores. El campeón del torneo fue el Gran Maestro (GM) neoyorquino Brewington Hardaway, de 16 años, quien terminó su participación empatando con el iraní Artin Ashraf.



T.B