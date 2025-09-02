Así estará el clima de Esquel este martes

El pronóstico del tiempo para hoy, martes 2 de septiembre, indica una jornada con condiciones de lluvia. La temperatura máxima alcanzará los 7°C y la mínima los 0°C.

Por la madrugada, el cielo estará cubierto con una sensación térmica de 3°C. A las 5 de la mañana, se pronostica cielo parcialmente nublado con una sensación térmica de -1°C. Durante la mañana, se esperan lluvias débiles, con una temperatura de 5°C y vientos del oeste de hasta 43 km/h.

Por la tarde, la lluvia débil continuará y la temperatura subirá a 7°C, con una sensación térmica de 4°C. Hacia la noche, el cielo estará cubierto y la temperatura bajará a 3°C. Los vientos se mantendrán del oeste, con ráfagas que podrían alcanzar los 60 km/h.