Martes 02 de Septiembre de 2025
02 de Septiembre de 2025
Por Redacción Red43

Así estará el clima de Esquel este martes

El pronóstico para hoy, 2 de septiembre, indica una jornada con precipitaciones y una sensación térmica de hasta -1°C. Se esperan vientos de hasta 60 km/h.
Por Redacción Red43

El pronóstico del tiempo para hoy, martes 2 de septiembre, indica una jornada con condiciones de lluvia. La temperatura máxima alcanzará los 7°C y la mínima los 0°C.

 

Por la madrugada, el cielo estará cubierto con una sensación térmica de 3°C. A las 5 de la mañana, se pronostica cielo parcialmente nublado con una sensación térmica de -1°C. Durante la mañana, se esperan lluvias débiles, con una temperatura de 5°C y vientos del oeste de hasta 43 km/h.

 

Por la tarde, la lluvia débil continuará y la temperatura subirá a 7°C, con una sensación térmica de 4°C. Hacia la noche, el cielo estará cubierto y la temperatura bajará a 3°C. Los vientos se mantendrán del oeste, con ráfagas que podrían alcanzar los 60 km/h.

 

