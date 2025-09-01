La pesca deportiva es declarada de Interés Municipal en Trevelin

El Honorable Concejo Deliberante de Trevelin aprobó por unanimidad la Declaración de Interés N° 29/25, que declara de "Interés Municipal la Pesca Deportiva en Trevelin y sus Parajes". La propuesta, presentada por el Bloque de Concejalas del Partido Justicialista, reconoce la relevancia turística, cultural, económica, deportiva y ambiental de la actividad en la zona.

Entre los considerandos de la declaración, se destaca a Trevelin como uno de los principales destinos de pesca de la Patagonia y del mundo, por la calidad de sus ambientes, la diversidad de especies y sus imponentes escenarios naturales.

El documento también subraya el impacto histórico de la actividad en la localidad, mencionando a pioneras como Glenis Owen y a referentes internacionales como Mel Krieger. Además, se resalta que la pesca deportiva fomenta el turismo sostenible y es un modelo de buenas prácticas para la conservación.

En el plano económico, la declaración enfatiza que la pesca deportiva genera una importante cantidad de puestos de trabajo directos e indirectos, incluyendo guías de pesca, alojamiento, gastronomía y comercio. Se menciona que Trevelin cuenta con seis Lodges de Pesca, que operan con guías altamente calificados, y se reconoce el rol fundamental de la psicultura local en la siembra y resiembra de peces.

Finalmente, la Declaración N° 29/25 encomienda al Departamento Ejecutivo Municipal a promover acciones de difusión, acompañamiento institucional y fortalecimiento del sector.



T.B